Was die Stadt zur Kritik an der Brückenbauzeit sagt | Wie stark die Erkältungswelle Halle erwischt hat | „BattleKart“ mit Mario Kart-Feeling im Test

stehen Sie derzeit in Halle auch ständig im Stau? Die Stadt saniert seit einigen Wochen die Brücken der B80 und der Magistrale. Das kostet dem Autofahrenden, der kaum Alternativrouten hat, sowohl einiges an Zeit als auch an Nerven. Mit anderen Technologien hätte die Stadt das Bauvorhaben schneller fertigstellen können, sagen Kritiker. Und könnte man nicht wenigstens die Lkw von der Baustelle fernhalten? Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat der Stadt auf den Zahn gefühlt. Wie diese auf die Kritik reagiert, lesen Sie hier.

Mit den niedrigen Temperaturen und dem nassen Wetter bringt der Herbst eine Erkältungswelle nach Halle. Die hallesche Amtsärztin hat meinem Kollegen Denny Kleindienst erklärt, welche Viren derzeit besonders im Stadtgebiet zirkulieren. Dazu zählen auch Coronainfektionen. Welche Irrtümer noch immer zu den Impfungen bestehen, erfahren Sie hier.

Mario Kart ist wohl unter den Konsolenspielen einer der Lieblinge und sicher auch eines der bekanntesten überhaupt. An der Berliner Straße hat nun eine Arena eröffnet, die das Gefühl aus dem Spiel in die reale Welt holen will. Es ist der erste Standort von „BattleKart“ in Ostdeutschland - ein teures Vergnügen. Meine Kollegin Hanna Schabacker hat die 15-minütige Fahrt ausprobiert und ausgewertet, ob sich das für 22 Euro lohnt. Ihr Fazit lesen Sie hier.

