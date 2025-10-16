Amtsärztin äußert sich zu Infektionsgeschehen Erkältungswelle rollt: In Halle steigen zeitgleich die Coronazahlen
Welche Viren zirkulieren derzeit im halleschen Stadtgebiet. Die Amtsärztin klärt auf. Und eine Hausärztin erklärt, welche Falschinformationen zu Corona ihr noch begegnen.
Aktualisiert: 16.10.2025, 12:45
Halle (Saale)/MZ - Ob in der Bahn oder bei Veranstaltungen: In Halle begegnet man derzeit vermehrt Menschen, die Mundschutz tragen. Amtsärztin Christine Gröger erklärt, dass derzeit „vor allem gewöhnliche Erkältungsviren und SARS-CoV-2 zirkulieren“. Die Coronainfektionen steigen aktuell also in Halle.