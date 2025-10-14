Das Landesschulamt führt in Gräfenhainichen ein Speeddating für Seiteneinsteiger durch. Wie viele Lehrkräfte im Landkreis Wittenberg bereits auf diesem Weg in den Schuldienst gekommen sind.

Über zu geringes Interesse am Speeddating für Seiteneinsteiger in Gräfenhainichen können sich die Verantsalter nicht beklagen.

Gräfenhainichen/MZ. - Ein bisschen duftet es am Mittwochnachmittag nach frischem Kaffee. In der Aula der Peter-Petersen-Förderschule in Gräfenhainichen steht auch Kuchen bereit. Plätzchen werden angeboten und schnelle Gespräche. Speeddating für Seiteneinsteiger, also jene Menschen, die es sich vorstellen können, auch ohne Lehramtstudium in den Schulen des Landes zu unterrichten.