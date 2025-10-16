Mitte August wurde der DM-Markt im Rathaus-Center geschlossen. Der Komplettumbau ist nun abgeschlossen.

Dessau/MZ/OML. - Nach zwei Monaten Umbau hat der DM-Drogeriemarkt im Rathaus-Center am Donnerstag wieder eröffnet.

Der 630 Quadratmeter große Shop war von Mitte August an familienfreundlicher umgebaut worden. Neu eingezogen seien drei Selbstbezahlkassen und ein sogenannter Beauty-Inspirationstisch, in dem Parfüm- und Schminkprodukte präsentiert werden, teilt das Unternehmen auf MZ-Anfrage mit. Zudem bekam der Fotobereich Möbel in Holzoptik. Zur Wiedereröffnung wirbt DM mit einem zehnprozentigen Rabatt auf alle Einkäufe.

Die Drogeriekette DM ist in Dessau dreimal vertreten: in der Wagnerpassage, im Rathaus-Center und in Mildensee.