hätten Sie das gedacht? Halles aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik zeigt einen erstaunlichen Trend. Lag bisher nämlich der Fokus der Diskussion um Straftaten in Halle eher auf Jugendlichen, registriert das Polizeirevier mittlerweile ein neues Phänomen: kriminelle Senioren! Laut Polizei ist der Anteil älterer Straftäter zunehmend, zwar noch gering, aber ein Trend ist erkennbar: Mehr Ladendiebe im Alter zwischen 50 und 60, und auch bei der Generation 60 plus hat die Zahl der Straftäter im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Welche Gründe das hat und was die Kriminalstatistik noch so Überraschendes bereithält, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak recherchiert. Er hat sich ausführlich mit Statistik, Zahlen, Trends und Hintergründen befasst - lesen Sie hier seinen erhellenden Beitrag zum Thema.

Die Welt - oder vielmehr den Lindenhof der Franckeschen Stiftungen - auf dem Kopf stehend habe derweil ich bei meinem Besuch im Historischen Waisenhaus der Stiftungen erlebt. Und zwar keineswegs deshalb, weil ich eine sportliche Übung namens Kopfstand vollführt hätte. Der Grund liegt vielmehr in einem der neuesten Ausstellungsobjekte zur neuen Jahresausstellung mit dem Titel „Total real. Die Entdeckung der Anschaulichkeit“, die in diesen Tagen in den Stiftungen vorbereitet wird. Eines der spannendsten Exponate ist dabei der Nachbau einer begehbaren Camera Obscura aus dem frühen 18. Jahrhundert. Was das mit dem Kopfstand der Welt zu tun hat, erfahren Sie sowohl in der heutigen gedruckten Ausgabe der MZ als auch auf unserem Online-Angebot auf mz.de, auf dem noch viele weitere spannende Themen zu finden sind. Darunter ein Beitrag, der beschreibt, wie, wo und warum um junge Menschen für die IT-Branche geworben wird. Auch eine traditionsreiche Kneipe in der südlichen Innenstadt von Halle stellen wir mitsamt ihrem neuen Betreiber vor.

Um einen schlimmen Unfall auf der A 9 geht es indessen im Beitrag unseres Polizeireporters Marvin Matzulla. Ein Pkw war am Donnerstag zunächst mit einem anderen Pkw und anschließend mit einem Lkw kollidiert. Drei Verletzte hat der Unfall gefordert. Die A 9 war stundenlang gesperrt. Näheres zum Geschehen liefert der Artikel, den Sie online hier lesen können.

Trotz der schlechten Unfallnachricht zum Schluss dieses Newsletters wünsche ich Ihnen einen entspannten Freitag - immerhin steht das Wochenende vor der Tür. Falls Sie noch nichts geplant haben, schauen Sie doch mal auf dem halleschen Ostermarkt vorbei. Dort dreht sich alles um Osternest und Osterfest. Apropos drehen: Karussells und ein nostalgisches Riesenrad gibt es auch. Sollten Sie einen Plüschhasen übrig haben, nehmen Sie ihn mit. Denn die City-Gemeinschaft will mit einer besonderen Hasen-Ausstellung einen Rekordversuch starten.

