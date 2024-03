Halle/MZ. - Generell ist der 15-jährige Maximilian Hegenbart an der IT-Branche interessiert. Doch wie genau er damit später einmal Geld verdienen kann, das weiß der Schüler noch nicht. Deswegen ist er am Donnerstagnachmittag zur halleschen Niederlassung von Dell Technologies gekommen. Der Anbieter von Computern hatte zum Tag der Berufe eingeladen, in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd, der Berufsschule Gutjahr Halle, der Industrie- und Handelskammer, dem Weiterbildungsanbieter WBS, der dualen Hochschule Gera und der Kausa-Landesstelle Sachsen-Anhalt.

Diese Anbieter hatten sich im Rahmen der deutschlandweiten Woche der Ausbildung zusammen getan, um Personen jeden Alters für eine Ausbildung, ein Studium oder einen Quereinstieg in die Branche der Informationstechnologie zu begeistern. „Wir präsentieren hier vor Ort Berufe, die Vernetzungswelt und die Technik, die für Aus- und Weiterbildung in den Unternehmen verwendet wird. Aber wichtig ist, dass die Unternehmen zu den jungen Menschen kommen und nicht umgekehrt. Die Veranstaltung bietet Berufs-(neu)orientierung und die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen“, sagt Simone Meißner, die Chefin der Arbeitsagentur.

Noch konkreter wird es am Stand von Dell. Steffen Peter, Leiter Ausbildung und Studium bei Dell: „Wir suchen nach jungen Leuten, die sich für IT interessieren. Man braucht bei uns keine Vorkenntnisse, aber wir wünschen uns Motivation, Feuer für IT und Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.“ Und Bernd Holthaus, der für Intel in Magdeburg auf der Suche nach Arbeitskräften ist, motiviert: „Seid neugierig, probiert euch aus.“