Schwerer Unfall auf A9 bei Halle – mehrere Verletzte und Verkehrschaos

Ein folgenschwerer Unfall auf der Autobahn A 9 zwischen Halle und Leipzig sorgt am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen und lange Staus.

Halle/Leipzig/MZ. - Ein schwerer Unfall auf der A 9 hat am Donnerstagnachmittag drei Verletzte gefordert und den Verkehr zwischen Halle und Leipzig lahmgelegt.

Wie Chris Graupner, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, auf MZ-Anfrage mitteilt, kam es gegen 14.40 Uhr, kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz in Fahrtrichtung Berlin zu dem Unfall, als ein Pkw beim Fahrspurwechsel erst mit einem anderen Pkw kollidierte und dann auch noch mit einem Lkw. Drei Personen in den drei beteiligten Fahrzeugen wurden verletzt; zwei schwer und eine leicht, und zur Behandlung in eine Klinik gebracht, heißt es. Der Unfallverursacher sei ein 44-jähriger Mann, über die anderen Beteiligten sei aktuell nichts bekannt.

Während des Unfalls ist der Lkw-Tank aufgerissen und eine erhebliche Menge Diesel ausgelaufen, weswegen sich die Aufräumarbeiten auch am Abend (Stand: 18.15 Uhr) noch andauerten. Wann sie erledigt sind, könne noch nicht abgeschätzt werden.

Nach dem Unfall seien für etwa drei Stunden alle drei Fahrspuren gesperrt gewesen. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Später wurde eine Fahrspur geöffnet. Trotzdem gab es am Abend noch einen Rückstau an der Unfallstelle von zehn Kilometern, so der Polizeisprecher.