Im Saalekreis gibt es wieder eine aktive Anlaufstelle für hilfsbedürftige Wildvögel. Die ehrenamtliche Gruppe braucht dringend Spenden – und zuverlässige Helfer. Vogelretterin Tina Borghardt erklärt, welche Fehler man nach dem Fund von in Not geratenen Vögeln unbedingt vermeiden sollte.

Merseburg/Beesenstedt/MZ. - Wer in den letzten Jahren im Saalekreis einen in Not geratenen Wildvogel in helfende Expertenhände geben wollte, der musste meist bis nach Leipzig hinüberschielen. Denn länger gab es in der Region keine offizielle Anlaufstelle, und so übernahm Karsten Peterlein von der Wildvogelhilfe Leipzig den ein oder anderen Fall. Letztes Jahr machte er beispielsweise eine der Kompostieranlagen ausfindig, auf denen Störche Gummibänder für ihre Jungtiere aufpickten – mit tödlichen Folgen.