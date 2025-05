Auto im Gleisbett - Unfall am Rennbahnkreuz in Halle

Unfall am Rennbahnkreuz

Halle (Saale)/MZ. - Am Dienstagvormittag hat sich am Rennbahnkreuz in Halle ein Unfall ereignet - ein Auto landete aus noch unbekannter Ursache im Gleisbett. Der Tramverkehr ist dadurch gestört - aktuell fahren keine Straßenbahnen von und nach Halle-Neustadt.

Außerdem sind am Rennbahnkreuz die Ampelanlagen ausgefallen. Der Autoverkehr staut sich bis zum Gimritzer Damm.