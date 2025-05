Zum zwölften Mal heißt es „Falkenstein radelt und wandert in den Sommer“. 24 besondere Ausflugsziele können bis Mitte Juli erkundet werden. Wer dabei Fragen richtig beantwortet, kann einen Preis gewinnen.

Die Gegensteine bei Ballenstedt gehören zu den Ausflugszielen der diesjährigen Aktion "Falkenstein radelt und wandert in den Sommer".

Falkenstein/Harz/MZ. - Zum zwölften Mal ist die Aktion „Falkenstein radelt und wandert in den Sommer“ gestartet, die bis zum 15. Juli dazu einlädt, sich nicht nur in Falkenstein, sondern auch in den Nachbarregionen Arnstein und Aschersleben, Ballenstedt, Hettstedt und Seeland Neues zu entdecken.

Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins Falkenstein haben dafür besondere Ausflugsziele ausgesucht, die entweder wegen ihrer Bedeutung im Natur- und Landschaftsschutz eine Reise wert sind, oder sie stellen herausragende Punkte der Kulturlandschaft dar. Es können aber auch historische Orte sein, die manchmal in Vergessenheit geraten sind.

Quiz zur Radel- und Wanderaktion in Falkenstein: Wer Fragen richtig beantwortet, kann einen Preis gewinnen

Insgesamt 24 Orte wurden ausgewählt und sind in einem Faltblatt enthalten, das auch eine Übersichtskarte und einen Fragebogen enthält. Denn zu jedem Ziel gibt es eine Frage, die nur beantwortet werden kann, wenn man sich vor Ort genau umsieht. Wer die richtigen Antworten - mindestens zwölf müssen es sein - aufschreibt, nimmt an einer Verlosung kleiner Preise teil.

So wollen die Initiatoren der Rad- und Wanderaktion zum Beispiel wissen, wie viele Linden an dem Weg stehen, der zum Waldstück auf dem Reesenberg nahe dem Forsthaus Friedrichshohenberg führt oder welchen Durchmesser der Schornstein hat, der auf dem ehemaligen Friedhof der Arnstedter Kirche steht.

Radel- und Wanderaktion in Falkenstein: Hier gibt es die Faltblätter mit allen Informationen

Informationen zur Aktion und die Unterlagen können auf der Internetseite https://www.pansfelde.org/radeln.html heruntergeladen werden.

Die Faltblätter liegen auch in gedruckter Form vor und sind in den Tourist-Infos Ballenstedt, Aschersleben, Falkenstein und bei Sport-Reitzig im Elka-Kaufhaus Aschersleben erhältlich.

Letzter Abgabetermin der Karten mit den Fragen und Antworten ist der 15. Juli. Die Karten können im Rathaus Ermsleben (Briefkasten) oder bei Sport-Reitzig im Elka-Kaufhaus Aschersleben abgegeben werden, dabei Name und Anschrift nicht vergessen.