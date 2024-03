Halle (Saale)/MZ. - Das Osterfest naht, doch zuvor wird in Halle wieder zum traditionellen Ostermarkt eingeladen. Bereits zum 21. Mal haben die Mitglieder der City-Gemeinschaft das dreitägige Event, das vom 15. bis zum 17. März auf dem halleschen Marktplatz frühlingshafte Stimmung zaubern will, organisiert. In diesem Jahr soll dabei sogar der Startschuss für einen Rekordversuch fallen. „Dafür ist die Mithilfe der Hallenser gefragt“, so Wolfgang Fleischer, Sprecher der City-Gemeinschaft.

Unter dem Motto „Wer hoppelt da im grünen Gras“ dreht sich vom kommenden Freitag an alles um das Osterfest. 75 Händler werden den Markt gestalten, darunter sind Handwerker und Gewerbetreibende aus der Region dabei. Unter anderem hat auch ein Glasbläser aus dem Erzgebirge sein Kommen zugesagt – er wird vor den Augen der Besucher gläserne Ostereier fertigen. Auch einen Streichelzoo mit Lamas, Ziegen, Schafen und Kaninchen wartet vor allem auf die kleinen Besucher, zudem gibt es Kinderkarussells und andere Vergnügen für Kinder aller Altersstufen.

Lebensgroße „Osterhasen“ werden über den Marktplatz hoppeln und Süßigkeiten sowie bunte Eier an die Besucher verteilen. Ganze 1.000 Eier werden so an den Mann gebracht. Rund ums Ei geht es auch beim Ostereier-Raten. Und vom nostalgischen Riesenrad haben Besucher einen herrlichen Ausblick auf das Geschehen.

Vor dem Händel-Denkmal wird eine Osterinsel gestaltet, und zahlreiche Markthändler und Gastronomen laden an ihre österlich geschmückten Stände ein. „Wer noch Osterdekoration oder Osterartikel benötigt, wird hier fündig“, so Wolfgang Fleischer. Zudem werden Drehorgelspieler und fahrende Musikanten das Oster-Spektakel auf dem halleschen Markt umrahmen und für „österliche Frühlingsgefühle“ sorgen. Vor einer eigens gestalteten Fläche vor dem Händel-Denkmal können Hallenser und ihre Gäste außerdem ein zünftiges Erinnerungsfoto schießen.

„Wir erwarten an den drei Tagen insgesamt rund 40.000 Besucher“, so Stefan Lallecke, Vorsitzender der City-Gemeinschaft. Mit dieser Zahl wurde bereits 2023 ein Besucherrekord erreicht. „Das schaffen wir sicher auch in diesem Jahr wieder“, so Lallecke.

Für österliches Flair werden überdimensionale Ostereier und große Deko-Elemente auf der Ostseite des Marktes sorgen. „Und hier wollen wir auch unseren Rekordversuch starten“ erklärt Dieter Wunder, der nicht nur als Mitorganisator und Händler auf dem Markt vertreten ist, sondern auch eine besondere Hasen-Aktion vorbereitet hat: Mit zunächst 50 Exemplaren soll am Händel-Denkmal eine Ausstellung mit Plüschosterhasen aufgebaut werden. „Die wollen wir jedes Jahr um so viele Kuschelhasen wie möglich erweitern“, so Wunder, der die Besucher darum bittet, eigene Langohren mitzubringen, „um bald die größte Plüschhasensammlung Deutschlands präsentieren zu können“.

Geöffnet ist der hallesche Ostermarkt am Freitag, 15. März, und am Samstag, 16. März, jeweils von 10 bis 20 Uhr, am Sonntag dann von 11 bis 20 Uhr. Und von 13 bis 18 Uhr haben zudem die Geschäfte der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.