bevor Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Dienstag in der Tanzbar Palette zum Mikro griff, wurde die FDP-Politikerin dort als „streitbare Kandidatin“ vorgestellt. Das war wohlwollend gemeint. Die 66-Jährige ist eines der bekanntesten Gesichter ihrer Partei. Dass sie umstritten ist, zeigte sich indes auch draußen auf der Straße. Dort protestierte nämlich die „Bewegung Halle“ gegen Strack-Zimmermann und gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, für die die Politikerin sich immer wieder stark gemacht hat.

Was Strack-Zimmermann anlässlich ihrer Spitzenkandidatur zur Europawahl sagte, wie sie sich zum Gegenprotest äußerste und was beim ihrem Auftritt auffiel, das lesen Sie hier.

Ärger gibt es derweil auch aufgrund einer Schulsanierung in Halle. Besser gesagt aufgrund der Zwischenlösung für die Grundschüler, mit der viele der betroffenen Eltern ganz und gar nicht zufrieden sind. Denn während die Otfried-Preußler-Grundschule in der westlichen Neustadt saniert wird, sollen die Kinder in der Südstadt unterrichtet und dafür täglich durch die ganze Stadt gefahren werden. Mein Kollege Jonas Nayda beschäftigt sich in seinem Artikel, den sie auf dieser Seite lesen können, mit dem Streitfall.

Neuigkeiten gibt es im Fall des Stadtrats Sven Thomas. MZ-Recherchen hatten ergeben, dass Thomas sowohl in Halle als auch in der Gemeinde Petersberg einen Wohnsitz hat. Die Stadt hat das nun überprüft.

Höchstens ein terminlicher Konflikt könnte sich ergeben, wenn Sie sowohl Interesse an Hip-Hop als auch an Rockmusik haben. Denn für beide Musikrichtungen gibt es am 1. Juni ein Open-Air in Halle. Besucher können sich noch dazu auf Programmpunkte abseits der Bühne freuen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst