In Halle-Ost und auf der Peißnitzinsel finden am 1. Juni ganztägige Musik-Events statt. Was Besucher auf den jeweiligen Bühnen und rundherum erwartet.

Halle (Saale)/MZ - Zum zehnjährigen Jubiläum von „Salty Soundz“ beschenkte Nico Rudolph sich im vergangenen Jahr selbst und stellte am Peißnitzhaus ein ganztägiges Hip-Hop-Open-Air auf die Beine.

Was er zehn Jahre lang in seiner Freizeit im kleineren Rahmen getan hat, nämlich unter dem Namen „Salty Soundz“ Rap-Konzerte in Halle zu veranstalten, mündete schließlich in einem ganztägigen Event, bei dem zahlreiche Künstler sich quasi das Mikro in die Hand gaben. Weil das Ganze so gut lief, „gehe ich das in diesem Jahr noch mal an“, sagt Rudolph.

Am Samstag, 1. Juni, findet somit der nächste „Salty Soundz Jam“ am Peißnitzhaus statt. Standen beim letztjährigen Open-Air bereits bekannte deutsche Rapper auf der Bühne in Halle, lehne er sich dieses Mal „noch ein bisschen weiter aus dem Fenster“. Der Hauptact ist diesmal ein Künstler aus New York und nennt sich „Masta Ace“. Rudolph bezeichnet ihn als „eine Hip-Hop-Legende“. Ein großer Name im deutschen Hip-Hop und ebenfalls diesmal mit dabei ist der Berliner Rapper „Audio 88“.

Eine Bühne für lokale Musiker

Was Rudolph indes ebenso wichtig ist, sind lokale Künstler bei so einer Veranstaltung. So wird auch der mit „Salty Soundz“ eng verbundene Freestyle-Rapper „Krom“ wieder mit von der Partie sein.

Abseits der Bühne soll es zusätzlich noch Graffiti-Aktionen und einen Skateboard-Parkours geben. Und fernab des Peißnitzinsel gibt es am selben Tag in der Stadt auch noch ein weiteres Open-Air.

Das veranstaltet der Verein „Rockpool“ auf seinem Gelände in der Grenzstraße in Halle-Ost unter dem schlichten Titel „It’s Only Rock Open Air“. Auf der Bühne stehen dort lokale wie überregionale Bands, etwa Mad Lynx. Auch eine Burlesque-Show gehört zum Programm.

Open-Air ist eine Art Stadtteil-Fest für Halle-Ost

Für den „Rockpool“ ist das Open-Air das alljährliche Highlight, erklärt Vereinsmitglied Laura Jurk. Vor gut zehn Jahren sei das Event auf der Peißnitzbühne gestartet, seit einigen Jahren finde es nun aber schon auf dem Hof in der Grenzstraße statt.

Einen besonderen Fokus legt der Verein dieses Mal auf den internationalen Kindertag am selben Tag. So wird es zusätzlich zur Musik auch ein buntes Programm für die kleinen Gäste geben mit Tombola, Siebwerkstatt und verschiedenen Spielangeboten. Auf einem Flohmarkt mit Plattenbörse kann gestöbert werden.

Laura Jurk beschreibt das Open-Air zugleich als eine Art Stadtteil-Fest und verspricht „einen runden Tag für Groß und Klein“.