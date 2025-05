Zwei Räuber haben, getarnt als Spendensammler, in Halle-Neustadt einen Rollstuhlfahrer um sein Bargeld gebracht. Sie blockierten den Rollstuhl und durchsuchten die Wohnung des hilflosen Mannes.

Übler Angriff in Halle-Neustadt! Falsche Spendensammler rauben Rollstuhlfahrer aus

Halle (Saale). - Zu einem Übergriff auf einen Rollstuhlfahrer ist es am frühen Montagnachmittag in Halle-Neustadt gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach verwickelten zwei bislang unbekannte Männer um 12.30 Uhr einen 68 Jahre alten Rollstuhlfahrer an seiner Wohnungstür in ein Gespräch. Weil sie angaben, Spendengelder zu sammeln, habe der Mann zurück in seine Wohnung fahren wollen, um die erbetene Spende zu holen, heißt es.

Überfall in Halle-Neustadt: Rollstuhlfahrer beraubt

Dabei sei von einem der Männer der Rollstuhl des 68-Jährigen blockiert worden, während der andere die Wohnung des hilflosen Mannes durchwühlte und schließlich Bargeld aus der Geldbörse des Seniors klaute.

Die beiden Männer seien geflüchtet. Die Suche nach den Räubern durch die Polizei blieb bislang erfolglos. Der 68-Jährige erlitt bei dem Vorfall eine Kratzwunde.