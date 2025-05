Nach den massiven Schmierereien vom Wochenende herrscht in der Stadt Wut auf die Verursacher, aber auch große Hilfsbereitschaft. Weiterer Tatort in der Fabrikstraße

Mitglieder des Angelsportvereins Allstedt putzen Wände nach den Schmierereien. Anwohner Wolfgang Tuhy (l.) ist immer noch fassungslos über das Ausmaß des Vandalismus am Wochenende.

Allstedt/MZ. - Die Bilder sorgten am Samstagmorgen in Allstedt für Entsetzen: Wie eine hässliche Narbe mitten durchs Gesicht zog sich eine lange Spur von Schmierereien quer durch die Stadtmitte – von der ehemaligen Molkerei über den Markt bis zur Ecke Breite Straße. Mit schwarzer Farbe waren Naziparolen und -symbole an Hausfassaden, die Bushaltestelle, einen Verteilerkasten und zwei Autos gesprüht worden.