Fußball in Mansfeld-Südharz SV Germania Hergisdorf entscheidet die Relegation für sich und steigt in die Kreisliga auf

Nach dem Sieg in Siersleben spiel Hergisdorf kommende Saison wieder in der Kreisliga. Wer sich als Aufstiegsheld in den Fokus und die Herzen der Fans gespielt hat.