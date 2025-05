Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Eisleben wurden neun Menschen verletzt.

Neun Verletzte bei Brand in Eisleben! Keller von Mehrfamilienhaus in Flammen

Eisleben. - Zu einem Brand ist es am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Eisleben gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brannte es um 1.15 Uhr im Keller des Mehrfamilienhauses. Durch die starke Rauchentwicklung mussten neun leichtverletzte Bewohner das Gebäude verlassen und wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden, heißt es.

Drei Feuerwehren aus Eisleben, Helfta und Volkstedt waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 49 Kameraden vor Ort im Löscheinsatz. Eine erste Schätzung der Schadenshöhe durch die Polizei beläuft sich auf 50.000 Euro.