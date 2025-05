1.100 Gäste in Holzdorf: Was den offenen Garten so besonders macht

Holzdorf/MZ - Es hat wieder geklappt. Pünktlich zum Tag des offenen Gartens bei Andrea und Detlef Schulze, jeweils am zweiten Sonnabend im Mai, zeigen sich die meisten Azaleen in voller Blüte. Sie sind der Blickfang auf dem Areal am Waldweg in Holzdorf. Vergessen sind die Bedenken, dass Blühtermin und Tag des offenen Gartens keine Einheit bilden könnten. Zwar entfalten noch nicht alle Pflanzen ihre ganze Pracht, aber die vielen Knospen verraten, dass es nicht mehr lange dauern kann und das Farbspektakel noch einige Zeit währen wird.