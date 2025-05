Hochzeitsfotografin Nancy Seidel kommt aus Aseleben und eröffnet bald ihr erstes eigenes Studio in Espenhain bei Leipzig.

Aseleben/MZ. - Auf der staubigen Motocross-Strecke in Teutschenthal, zwischen knatternden Maschinen und jubelnden Fahrern, fiel die Entscheidung für einen neuen beruflichen Weg von Nancy Seidel (41) aus Aseleben. Als der Sieger durchs Ziel fährt, reißt er den Helm ab – und sie drückt ab. Mit ihrer Kamera hat sie sowohl Jubel, Umarmungen, als auch echte Emotionen eingefangen. Später spricht ein Fahrer sie an und fragt, ob sie auf der Hochzeit von ihm fotografieren würde. „Ich habe noch nie eine Hochzeit gemacht, aber ich kann’s ja mal probieren“, antwortet Seidel. So begann für sie vor 15 Jahren ein neues Kapitel ihrer fotografischen Laufbahn.