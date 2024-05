MZ-Recherchen hatten ergeben, dass Stadtrat Sven Thomas sowohl in Halle als auch in der Gemeinde Petersberg einen Wohnsitz hat. Die Stadt hat das nun überprüft.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt hat die Ermittlungen gegen Hauptsache-Halle-Stadtrat Sven Thomas eingestellt. Das hat die Verwaltung auf Nachfrage von Thomas am Dienstag im Ausschuss für Haushaltskonsolidierung mitgeteilt. Demnach habe das Ordnungsamt am vergangenen Freitag die angemeldete Wohnung des Stadtrats in Halle überprüft. Thomas habe sich kooperativ verhalten. Es gebe keine Gründe für weitere Ermittlungen.

MZ-Recherchen hatten ergeben, dass Thomas sowohl in Halle als auch in der Gemeinde Petersberg einen Wohnsitz hat. Unklar war, wo sich sein Hauptwohnsitz befindet. Dieser muss in Halle sein, damit Thomas als Stadtrat in der Saalestadt tätig sein darf. Thomas wollte von der Verwaltung wissen, ob er weiterhin an den Sitzungen teilnehmen dürfe oder ob ihm diese später in Rechnung gestellt würden. Nach der Antwort der Verwaltung nahm er weiter als Stadtrat an dem Ausschuss teil.