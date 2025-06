Dessau-Roßlau/MZ. - Nach den Äußerungen von Friedrich Merz (CDU) nach Israels Angriff auf den Iran hat Dessau-Roßlaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden hat den Bundeskanzler attackiert und gefordet, Merz umgehend vor Gericht zu stellen.

In einem Interview mit dem ZDF am Rande des G7-Gipfels in Kanada hatte Merz erklärt, er sei „dankbar für das israelische Vorgehen gegen Iran“. Wörtlich sagte Merz: „Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.“ Auch Deutschland sei vom Regime in Teheran betroffen, das „Tod und Zerstörung über die Welt gebracht“ habe – „mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas“.

Der Instagram-Kommentar unter dem ZDF-Beitrag. (Screenshot: Instagram)

Die Worte des Kanzlers hatten international für Aufsehen - und auch Kritik gesorgt. Dieter Hallervorden äußerte sich auf Instagram zu dem vom ZDF geteilten Interview. Unter dem Video kommentierte er mit seinem verifizierten Account: „Noch jemand, der umgehend vor Gericht gehört!“

Zuvor hatte Hallervorden schon beim weltnetz.tv das Politikers Dieter Dehm gefordert, den CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, der nach dem Überfall Russlands eine vehementer Unterstützer der Ukraine ist, vor Gericht zu stellen.