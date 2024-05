Die bekannte FDP-Politikerin war als Spitzenkandidatin für die Europawahl zu Besuch in der Tanzbar Palette. Sie reagierte auch auf die Demo vor der Tür.

Wahlkampf in Halle

Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei ihrem Auftritt in der Tanzbar Palette in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - „Man darf vor der Tür pfeifen“, sagte die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Dienstag in der Tanzbar Palette und sprach damit gleich zu Beginn ihres Auftritts die Versammlung der Bewegung Halle mit rund 30 Personen draußen auf der Straße an.