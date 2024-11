Den Karnevalsvereinen fehlt Geld für die Durchführung des bunten Lindwurms. Außerdem in der aktuellen MZ: Wie die Kinderstadt 2025 ablaufen soll.

Hier in Halle, Newsletter vom 11. November 2024

„Explodierende Konsten sind der Hauptgrund. Obwohl wir mit einer Teilnehmerzahl von über 50 Vereinen und damit mit mehr als 1.400 Teilnehmern der größte Rosenmontagsumzug in Sachsen-Anhalt sind, fehlen finanzielle Mittel“, beklagt der Halle-Saalkreis Karneval Verein. Weil die Kosten mittlerweile innerhalb von acht Jahren von 7.000 Euro auf jetzt 14.000 Euro gestiegen sind, brauchen die Jecken Sponsoren. Besonders die hohen Kosten für die Straßenreinigung machen den Karnevalisten zu schaffen. Was die Stadtpolitik dazu sagt, lesen Sie in der aktuellen MZ-Ausgabe.