Erstmals führt ein Prinzenpaar aus der Nachbarstadt den Fasching an. Warum die Jecken Bauchschmerzen wegen des Rosenmontagszuges haben.

Faschingsauftakt in Halle

Halle/MZ. - So ist das manchmal im Leben: Karnevalsprinz Lars Thomsen konnte am Dienstag nicht zu seiner eigenen Inthronisierung kommen, weil er arbeiten musste. Seine Frau und Karnevalsprinzessin Nancy freute sich dennoch riesig, in der Session 2024/25 gemeinsam mit ihrem Mann das Prinzenpaar des Halle-Saalkreis Karneval Verein (HSKV) zu sein.