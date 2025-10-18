2019 hatte die Islamische Gemeinde in Neustadt ein Grundstück für das neue IKC gekauft. Doch die Stadt erteilt keine Baugenehmigung. Ebenfalls wichtig: So geht es nach dem Brand im Steintor weiter.

Die islamische Gemeinde in Halle hat in Neustadt ihr Kulturcenter, das IKC. Seit sechs Jahren arbeiten die Muslime am Bau eines neuen IKC, landläufig spricht man von einer Moschee. Doch das Verfahren stockt, seit Alexander Vogt (parteilos) Halles neuer OB ist. Nun wächst die Kritik an ihm. Will Vogt den Bau bewusst verhindern? Und wenn ja, warum? Mein Kollege Jonas Nayda schildert Ihnen die brisante Geschichte.

Das hätte um ein Haar schiefgehen können. In der Nacht zum Freitag ist im Keller des Steintor Varieté ein Brand ausgebrochen. Der hätte durchaus erhebliche Schäden anrichten können, wenn nicht ein glücklicher Umstand der Feuerwehr zu Hilfe kam. Hier erfahren Sie, was passiert ist.

Zum Lachen war auch Halles Karnevalisten nicht zumute. Der alte Vorstand trat zurück, die fünfte Jahreszeit ab dem 11.11. war in akuter Gefahr. Doch die Narren lassen sich nicht unterkriegen. Auf Fasching muss in Halle also niemand verzichten.

„Bist Du mein Freund?“ Die kleine Uma mustert den Stier der Saale Bulls im Hauptbahnhof vor dem Gläsernen MZ-Büro. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Umso besser sind unsere Botschaften aus dem Gläsernen Büro der MZ im Hauptbahnhof Halle. Dort beginnt Montag Halles größte Ticketaktion für Freikarten der Saale Bulls. Wie sie nach dem 25. Oktober in den Eisdom kommen, wie also das Gewinnspiel funktioniert, lesen Sie hier.

In diesen tagen traut man sich gar nicht, die Wetter-App zu öffnen. Immerhin: Es bleibt trocken, das Wochenende wird wohl auch sonnig, wenngleich kalt. Genießen Sie den Besuch auf dem Weinfest oder auf dem Bauernmarkt im Krug zum Grünen Kranze.

Ihr Dirk Skrzypczak