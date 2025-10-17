In der Nacht zu Freitag kam es im traditionsreichen Steintor-Varieté in Halle (Saale) zu einem Brand. Gegenüber der MZ hat sich der Betreiber zu den Auswirkungen geäußert. Müssen Veranstaltungen abgesagt werden?

Nach Brand im Steintor-Varieté: Veranstalter verrät, wie es nun in der Spielstätte weitergeht

Im ältesten Varieté Deutschlands, das Steintor Varieté, hat es einen Brand gegeben.

Halle (Saale)/MZ - Im ältesten Varieté Deutschlands, dem Steintor-Varieté in Halle, hat es in der Nacht zu Freitag einen Brand gegeben. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr brannte es im Kellerbereich des Gebäudes. Mittlerweile stehen auch der Grund und die Schadenshöhe fest.