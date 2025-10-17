weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Brand im Steintor-Varieté in Halle: Fallen nun Veranstaltungen aus?

Feuerwehreinsatz in Halle Nach Brand im Steintor-Varieté: Veranstalter verrät, wie es nun in der Spielstätte weitergeht

In der Nacht zu Freitag kam es im traditionsreichen Steintor-Varieté in Halle (Saale) zu einem Brand. Gegenüber der MZ hat sich der Betreiber zu den Auswirkungen geäußert. Müssen Veranstaltungen abgesagt werden?

Von Marvin Matzulla und Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 17.10.2025, 09:44
Im ältesten Varieté Deutschlands, das Steintor Varieté, hat es einen Brand gegeben.
Im ältesten Varieté Deutschlands, das Steintor Varieté, hat es einen Brand gegeben. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Im ältesten Varieté Deutschlands, dem Steintor-Varieté in Halle, hat es in der Nacht zu Freitag einen Brand gegeben. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr brannte es im Kellerbereich des Gebäudes. Mittlerweile stehen auch der Grund und die Schadenshöhe fest.