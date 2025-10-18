Hitze und Trockenheit sind vorbei. Trotzdem ist der Pegel im See des Wörlitzer Parks überraschend niedrig. Die Kulturstiftung erklärt die Gründe und die Auswirkungen.

Wörlitz/MZ. - Als im Sommer auf dem Wörlitzer See eine Gondel auf Grund läuft, nimmt deren Besatzung das sportlich. Es handelt sich um Mitglieder einer Bläsergruppe. Zwei Männer aus der Gruppe steigen aus und schieben den Kahn wieder frei. Wirklich erholt hat sich der Pegel des Sees aber seither nicht – was man ja durchaus vermuten könnte angesichts der Jahreszeit und so manchen Regenfalls.