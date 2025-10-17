weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Fasching in Halle auf Kippe: Kein Witz: Karneval in Halle drohte das Aus - so gelang die Rettung

Fasching in Halle auf Kippe Kein Witz: Karneval in Halle drohte das Aus - so gelang die Rettung

Der 11.11. in Halle ohne Spektakel, kein Umzug am Rosenmontag? Das hätte bittere Realität werden können. Wie der HSKV die Pleite abwendete.

Von Dirk Skrzypczak 17.10.2025, 14:00
Halle ohne Rosenmontagsumzug? Undenkbar. Hätte aber passieren können.
Halle ohne Rosenmontagsumzug? Undenkbar. Hätte aber passieren können. (Foto: Heiko Rebsch/dpa)

Halle (Saale)/MZ - Es gehört bei Karnevalsvereinen zur Natur der Sache, dass sie abseits der fünften Jahreszeit in der Versenkung verschwinden. Und so blieb es der Öffentlichkeit weitgehend verborgen, dass die 35. Session in Halle zwischenzeitlich vor dem Aus stand. Hat die Stadt am 11.11. nichts zu lachen?