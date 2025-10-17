Der 11.11. in Halle ohne Spektakel, kein Umzug am Rosenmontag? Das hätte bittere Realität werden können. Wie der HSKV die Pleite abwendete.

Kein Witz: Karneval in Halle drohte das Aus - so gelang die Rettung

Halle ohne Rosenmontagsumzug? Undenkbar. Hätte aber passieren können.

Halle (Saale)/MZ - Es gehört bei Karnevalsvereinen zur Natur der Sache, dass sie abseits der fünften Jahreszeit in der Versenkung verschwinden. Und so blieb es der Öffentlichkeit weitgehend verborgen, dass die 35. Session in Halle zwischenzeitlich vor dem Aus stand. Hat die Stadt am 11.11. nichts zu lachen?