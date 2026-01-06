In der Hafenstraße in Halle war Montag ne Menge los - Aktivisten feierten den Geburtstag der Hasi, des einst besetzten Hauses. Um Häuser geht es auch nur einen Steinwurf weiter am Sophienhafen. Dort will ein Investor ein neues Wohngebiet errichten. Doch gegen das Projekt gibt es Vorbehalte. Nun hat es der Stadtrat wieder auf dem Tisch.

Macht so ein Vorhaben Sinn oder nicht? Das hat auch viel mit dem Glauben zu tun. Und genau dieser Glauben lenkt uns Menschen seit Anbeginn unserer Zeit. Aber wie war das religiöse Leben in Halle, als es zur römisch-katholischen Kirche noch keine Alternative gab? Mein Kollege Walter Zöller ist für seine Recherche bis ins Mittelalter eingetaucht.

Als Sachsen-Anhalter und Hallenser haben wir heute übrigens Glück. Wie die Bayern und die Baden-Württemberger feiern wir den Dreikönigstag und müssen nicht arbeiten. Ich hoffe, dass Sie diese willkommene Auszeit genießen können. Beim wem steht der Weihnachtsbaum eigentlich noch?

Ihr Dirk Skrzypczak