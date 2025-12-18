es war vielleicht keine große Sache, doch gerade die kleinen Gesten machen mitunter ja den Unterschied. Kürzlich im Supermarkt hat eine Kunde den Lauch vergessen, den er gerade neben allerlei weiteren Waren gekauft hatte. Als die Kassiererin das bemerkte, klopfte sie von innen gegen die Scheibe, als der Mann draußen gerade vorbeilief. Was wäre passiert, hätte sie es nicht getan? Vermutlich hätte der Mann zuhause seine Tasche zunächst komplett durchsucht, um schließlich doch festzustellen, dass er den Lauch wohl hat liegen lassen. Er hätte sich womöglich nochmals auf den Weg gemacht, um das Gericht kochen zu können. Schlimmer noch: Es wäre ihm erst beim Kochen aufgefallen. Durch die Reaktion der Kassiererin blieb ihm dieses Unglück erspart. Der Kunde und der Lauch fanden gerade noch rechtzeitig doch noch zusammen. Das Schöne daran war: Auch als unbeteiligter Kunde in der Warteschlange war man davon irgendwie gerührt. Man hat erlebt, wie ein Missgeschick dank beherztem Eingreifen noch einmal gut ausging. Falls Ihnen in letzter Zeit oder in diesem Jahr ebenfalls eine glückliche Begebenheit widerfahren ist, dann schreiben Sie mir gern ([email protected]). Vielleicht erfreuen Sie mit ihrer schönen Anekdote ja bald schon die Leserinnen und Leser der MZ.

In Halle hat die Szenekneipe „Black Angel“ monatelang Geld für den guten Zweck gesammelt. Konkret wollte das Team um Antje Ebensperger den ASB-Wünschewagens unterstützen. Wofür das Geld nun verwendet wird und was die Gastronomin immer wieder antreibt, sich sozial zu engagieren, lesen Sie im Artikel meiner Kollegin Katja Pausch.

Derweil hatte sich schon vor der Stadtratssitzung am Mittwochabend Protest angekündigt. Zahlreiche freie Träger aus Gesellschaft und Kultur richteten nämlich einen dringenden Appell an die Räte. Ihre Lage scheint ernst zu sein. Es geht unter anderem um die Zukunft von Peißnitzexpress, Freiwilligenagentur, Kinderhospiz und Co. Mein Kollege Jonas Nayda berichtet.

Gehen im Südstadtcenter bald alle Lichter aus? Ausgeschlossen scheint das nicht, im Gegenteil. So steht das große Einkaufszentrum am Rande der Südstadt in Halle vor großen Problemen. Und über die Schließung wird nun offen gesprochen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und noch eine schöne Adventszeit.

Ihr Denny Kleindienst