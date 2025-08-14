Richtfest in Grundschule | Stadtwerke sind auf Kurs | Hitze in Halle

am gestrigen Mittwoch war ich mal wieder auf einem dieser Art Pflicht-Termine, die man als Lokalreporter lieben muss (sonst wäre man falsch in dem Job). Auf der Baustelle der neuen Grundschule in der Schimmelstraße wurde Richtfest gefeiert.

Ja, ich liebe solche Termine tatsächlich. Man bekommt exklusive Einblicke in eine ansonsten abgesperrte Baustelle, kann dabei direkt mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommen und wird manchmal sogar noch mit Gratisgetränken versorgt!

(Falls Sie jetzt Lust bekommen, auch Lokalreporter zu werden, könnten Sie sich ja für ein Volontariat bewerben)

Jedenfalls fällt mir das Artikelschreiben nach Terminen auf Baustellen meistens sehr leicht. Im Fall der Grundschule Schimmelstraße gibt es aber auch einiges zu berichten. Die Baustelle war Anfang April in die Schlagzeilen geraten, weil im Untergrund überraschend Braunkohle gefunden wurde. Das spielte am Mittwoch jedoch keine Rolle mehr.

Bevor der Richtkranz in die Höhe gezogen wurde, lobten Bürgermeister Egbert Geier (SPD) und Bildungsminister Jan Riedel (CDU) nicht nur die Bauarbeiter, sondern vor allem auch das Konzept der sogenannten Clusterschule.

Was es damit auf sich hat, lesen Sie heute in der gedruckten MZ oder hier.

Die Bauarbeiter beneide ich übrigens keinesfalls für ihren Job. Selbst wenn sie jeden Tag exklusive Einblicke und Gespräche mit Verantwortlichen bekommen. Denn bei Temperaturen jenseits von 30 Grad Celsius hält sich wohl niemand gerne in der prallen Sonne auf.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen am wahrscheinlich heißesten Tag dieses Jahres einen kühlen Kopf.

Mit besten Grüßen,

Ihr Jonas Nayda