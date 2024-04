Während der Osterfeiertage hatte ich die Freude Gast auf einem 60. Doppelgeburtstag sein zu dürfen. Beide Geburtstagskinder stammen aus dem geburtenstarken Jahrgang 1964, sind sogar am selben Tag zur Welt gekommen und haben sich bei den Vorbereitungen des Festes sichtlich ins Zeug gelegt. Nicht nur gab es ein üppiges Büffet sowie in den späteren Stunden Musik und Tanz. Auch wurde ein Quiz samt Preisen organisiert und die Lokalität aufwendig geschmückt, unter anderem mit Fotos aus alten Tagen. Die vielleicht spannendsten Entdeckungen waren allerdings die beiden ausgestellten Erinnerungsboxen der Protagonisten. In einer davon konnte man ein Poesiealbum finden. In meiner Generation kaum mehr bekannt und noch weniger in Gebrauch, waren das Zeitzeugnis und die darin niedergeschriebenen Verse derart interessant, dass ich mich nach einigen Minuten zwingen musste, das Büchlein beiseitezulegen, um nicht vollends darin zu versinken und das Fest zu verpassen. Nun überlege ich, mir selbst eines dieser aus der Mode gekommenen Alben zu besorgen und es im Freundeskreis, mit der Bitte um einen Eintrag herumzugeben.

Vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls deutschlandweit „aus der Mode gekommen“ galt der Wolf. Nun ist er zurück. Die Meinungen über seine Rückkehr gehen auseinander.

Tierschutz in Halle: Der Wolf breitet sich in Halle und dem Saalekreis aus. Ein Jäger macht auf die Gefahren durch das Raubtier aufmerksam und fordert eine kontrollierte Bejagung. Die Behörden sehen eine positive Entwicklung und setzen auf Schutzmaßnahmen.

Stadtrat in Halle: Die AfD-Fraktion hat nun acht Mitglieder im Stadtrat. Was das für die Beratungen in den Fachausschüssen bedeutet.

Nominierung für den Bürgerpreis: 2017 entstand die Idee eines selbstverwalteten Wohnprojekts in Halle. Verein und Genossenschaft „Wohnunion“ machen ihren Traum wahr. Im Juli ziehen die ersten Mieter ein.

Sauberkeit und Umwelt: Welche Orte in Halle haben ein massives Abfallproblem? Die MZ hat gefragt und Leser haben geantwortet. Wir haben uns die Stellen angesehen, die eine Grundreinigung bitternötig haben. Und: Was Bürger und Anwohner gegen den Unrat tun können.

Weitere Nachrichten aus und für Halle finden Sie unter MZ.de

Beste Grüße und einen guten Start in den Mittwoch wünscht Ihnen

Ihr Robert Horvath