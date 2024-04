Die AfD-Fraktion hat nun acht Mitglieder im Stadtrat. Was das für die Beratungen in den Fachausschüssen bedeutet.

Stadtrat in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Der parteilose Stadtrat Olaf Schöder ist der AfD-Fraktion beigetreten. Laut Mitteilung hat die Partei am Montag Schöders Aufnahme zugestimmt. Damit wächst die AfD-Stadtratsfraktion auf acht Mitglieder an. Die AfD stellt damit weiterhin nach CDU, Linke und Grünen die viertstärkste Fraktion in dem Gremium.