Das heutige Hyzet-Klubhaus wurde am 14. März 1951 eingeweiht und feiert im nächsten Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Klaus-Dieter Deuser leitet seit 1986 das Haus, ist 70 Jahre alt und möchte langsam in den Ruhestand gehen. Er holt gleich einen besonderen Schatz hervor: nämlich die alte Chronik. „Zu diesem Jubiläum würden wir uns über alte Erinnerungen freuen“, sagt Infra-chef Christoph Hansel. Vielleicht könne aus Fotos und Erinnerungen im nächsten Jahr eine Ausstellung entstehen.

Am 13. Oktober 1949 erfolgte die Grundsteinlegung für das heutige Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz. In den Tagen der Gründung der DDR fanden sich Hunderte fleißige Helfer ein, die bereits im Vorfeld der Grundsteinlegung das Gelände aufräumten und 2.600 freiwillige Arbeitsstunden leisteten. Die sowjetische Generaldirektion forderte für die Werktätigen ein Kulturhaus und wirkte beim Planen und Bauen als Motor. Der Rohbau war ein Jahr später zum Tag der Aktivisten am 13. Oktober 1950 fertig.

Rund 630.000 Mauersteine, 420 Tonnen Zement, 120 Tonnen Kalk, 29 Tonnen Gips, 2.600 Kubikmeter Sand und Kies, 235 Tonnen Eisen und 163 Kubikmeter Holz wurden verbaut. Am 14. März 1951 wurde das Klubhaus Marx-Engels eingeweiht. So feiert es im nächsten Frühjahr sein 75-jähriges Bestehen.

Die Zeitzer Zeitung sucht Erinnerungen, historische Fotos (mindestens 20 Jahre alt) und Geschichten aus der Vergangenheit des Hauses. Wenn Sie, liebe Leser, zu Hause solche Schätze haben, bitte melden Sie sich bei uns. Das geht per Mail an [email protected], per Post an die Adresse MZ Zeitz, Humboldtstraße 3-5, 06712 Zeitz (jeweils Stichwort Hyzet-Klubhaus) oder über die Rufnummer 0162 / 41 61 049. Ausgewählte Erinnerungen möchte die MZ dann in loser Folge gern veröffentlichen. Wir sind gespannt.