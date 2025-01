Was geht in Sachsen-Anhalt?

das Foto „raste“ durch alle Handys der Familie. Es zeigte das Bein meiner siebenjährigen Enkelin in Gips. Was denn passiert sei, wollte ich wissen. Sie sei vom Klettergerüst gesprungen, erzählte sie mir. „Wie immer!“ Nur anders gelandet, meinte ich und wünschte ihr, dass alles gut verheilen möge. Sehr tief habe ich durchgeatmet.

Ich erinnerte mich noch gut an die „Flüge“ der beiden Schwestern kurz zuvor in den Ferien. Wir waren auf einem Waldspielplatz mit zwei Schaukeln nebeneinander. Die beiden schaukelten hoch und – sprangen. Weit. Weiter. Viele Male. Denn die Kleine lag meist dicht auf. Siedend heiß fiel mir ein, dass die Krankenversichertenkarte samt Vollmacht der Eltern für mich natürlich zu Hause lag.

Endlich beendete der Gleichstand das Weitfliegen. Ehrlich. So leid es mir für die Kleine tut. Ich bin froh, dass ihr Beinbruch in Obhut der Eltern passiert ist.

Ich bin Carla Hanus und habe zwei Enkelinnen, 7 und 11 Jahre alt.

Detektiv-Fans aufgepasst! Dieses Mal verlosen wir 2 x 2 Kinotickets für den Film "Die drei ??? und der Karpatenhund".

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Schulleitungen in Sachsen-Anhalt: Eine Studie zeigt, Schulleiter in Sachsen-Anhalt stehen kurz vor dem Burn-out. Die GEW fordert deshalb mehr Unterstützung für die Schulverwaltungen. Die Bildungsministerin sieht dafür aktuell keine Möglichkeiten.

Kinderbetreuung: In Sachsen-Anhalt werden immer weniger Kinder geboren. Das wirkt sich auf die Kitas aus. Was bedeutet das für die Beschäftigten?

Bei sogenannten Winemoms wird das Glas Wein zur Pause und Erholung und letztendlich als „Self-Care“ inszeniert. Foto: IMAGO/Depositphotos

#Winemoms: Im Dry January entscheiden sich viele Menschen, einen Monat lang keinen Alkohol zu trinken. Eine Gruppe von Müttern macht da nicht mit: Die Winemoms zeigen in den sozialen Netzwerken, wie cool ihr Glas Wein ist. Aber: Hilft Alkohol gestressten Müttern?

Altersarmut bei Frauen: Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Frauen mit Kindern ist in Ostdeutschland generell höher als in Westdeutschland – dennoch droht ihnen oft Altersarmut.



Und Armut betrifft auch Jugendliche: Eine eigene Wohnung, ein eigenes Auto? Für viele junge Menschen in Deutschland ist das undenkbar. Experten warnen: Bei Jugendarmut geht es nicht nur um finanzielle Nachteile.

Pflege der Eltern: Wenn die eigenen Eltern pflegebedürftig werden, stehen Kinder vor der Frage: Wie lässt sich die Pflege organisieren? Experten geben Antwort auf 6 wichtige Fragen.

Koch Bhupinder Singh hat nach dem Hype um die Dubai-Schokolade neue Sorten kreiert. Foto: Romy Bergmann

Schokoladen-Hype: Hühnchen und Schokolade – passt das zusammen? Ein Koch in Magdeburg sagt ja und begeistert mit seinen verrückten Schokoladenkreationen unter anderem auf Tiktok. Welche Kreationen noch hergestellt werden und was eine Tafel Schokolade kostet.

Medizinische Versorgung im Jerichower Land: Seit Jahresbeginn gibt es im Jerichower Land keine Kinderklinik mehr. Viele Eltern aus dem Altkreis Genthin orientieren sich nun in Richtung Stendal. Wie ist die Situation dort?

Kinderbetreuung in Westdorf: Die Stadt Aschersleben im Salzlandkreis möchte die Kita Westdorf schließen. Dort wurden zuletzt nur noch zwei Kinder betreut. Die Westdorfer wollen die Segel aber noch nicht streichen. Was sie vorschlagen.

Angebot für Gymnasiasten in Dessau: Ab dem nächsten Schuljahr sollen Fünftklässler am Dessauer Gymnasium Philanthropinum sich nicht mehr nur in zwei, sondern in vier Fachrichtungen spezialisieren können. Was geboten wird und was das für die Schüler bedeutet.

Sprachstörungen im Landkreis Wittenberg: Nicht wenige Kinder im Kreis Wittenberg haben Probleme mit der Feinmotorik, mit ihrem Gewicht oder mit der Grammatik: Was die Schuleingangsuntersuchungen offenlegen.

Kinderstadt in Halle: Für die Kinderstadt im Sommer in Halle hat sich in einer bunten Veranstaltung der Kinderrat für „Halle an Salle“ gegründet. Das Interesse der Jüngsten ist groß wie nie zuvor. Was nun bis zur Eröffnung zu tun ist.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Noah (6) macht sich wegen der Tierseuche Sorgen:

"Wenn man kranke Kühe isst, kriegt man ISDN." Noah (6)

Austausch in den Ferien nach England

Wer hat Interesse? Der internationale Austauschdienst veranstaltet in den Sommerferien eine zweiwöchige Kinder- und Jugendreise nach England. Bewerben können sich auch Jungen und Mädchen aus Halle und der Region, die zwischen 11 und 18 Jahre alt sind. Grundkenntnisse in der englischen Sprache müssen vorhanden sein.

Start der Reise, die nach Kent an die Südost-Küste von England führt, ist am 6. Juli. Gastgeber sind englische Familien mit gleichaltrigen Kindern. Laut Veranstalter findet in der örtlichen Schule täglich Sprachunterricht statt. An den Nachmittagen bieten sich Sport, Strandfreizeiten und Ausflüge an. An den Wochenenden sollen Exkursionen sowie ein Besuch der britischen Hauptstadt London geben.

Formlose Kurzbewerbung mit Name, Postadresse, Alter und Klassenstufe sowie das Stichwort „Englandsommer“ (in Deutsch oder Englisch) an [email protected]. Ausführliche Unterlagen werden zugesandt.

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Eislaufen in Sachsen-Anhalt: Schneemann bau'n und Schneeballschlacht ... und Schlittschuhlaufen. Sieben Tipps, wo man sich in Halle, Naumburg oder Dessau aufs Glatteis wagen kann.

Start in die Winterferien: Am 27. Januar 2025 beginnen in Sachsen-Anhalt für etwa 200.000 Schüler die Winterferien. Hier gibt es Tipps für die schönsten Ausflugsziele und Ideen für Unternehmungen und Veranstaltungen.

In Erfurt sind die Drachen los: Die Ausstellung „Game of Dragons“ im „egapark“ ist in den Winterferien ab 17 Uhr geöffnet. Foto: SWE/egapark/Steve Bauerschmidt

Schulfrei! Gefräßige Hirsche, gefährliche Drachen oder lustige Spiele: Sachsen-Anhalts Kinder können in den Winterferien jede Menge Abenteuer erleben. Wir zeigen kurz und knackig, wohin es gehen kann.

Wintersport im Harz: Egal ob als Kind oder Erwachsener, es ist nie zu spät, das Schneevergnügen zu erlernen, findet Skilehrer Toni Anger aus Goslar. Was einen guten Skilehrer ausmacht und worauf Anfänger achten sollten, erklärt der erfahrene Wintersportler.

Lust auf Wandern? Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.



Und sportlich geht's weiter: Hier geht's zu den derzeit geöffneten Liften und Pisten im Harz.

Ein flauschiger Polarfuchs kuschelt sich auf einem großen Stein im Bären-Freigehege zusammen. Viele Bewohner des Tierparks Hexentanzplatz Thale mögen den Winter. Foto: Sonnemann

Tierpark Thale: Die tierischen Bewohner in den Gehegen des Tierparks Thale auf dem Hexentanzplatz lassen es sich gut gehen. Was dort im Winter zu sehen ist (mit Bildergalerie).

Achtung, Rentiere in Halle! Was passiert, wenn die Rentiere Finni und Rudi Feueralarm auslösen oder in der Moritzburg plötzlich klitzeklein werden? Mit Halles neuer Hörspielreihe können Kinder die Stadt auf ganz besondere Weise entdecken.

Sandmännchen in Bernburg: Zahlreiche Besucher haben die Eröffnung der Sonderschau im Museum Schloss Bernburg miterlebt. Wie die Ausstellung rund um die Kultfigur ankommt und welches Geschenk es gab.

Keine Lust auf Kälte? Dann ab ins Spaßbad! Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Apropos: Wusstet ihr, dass das Erlebnisbad „Maya mare“ von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet wurde? Das Bad wurde im Rahmen eines unangekündigten Checks besucht und objektiv bewertet. Dabei erhielt es die höchste Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch!

Fasziniert: Auch Emil (links) und Karl haben sich von leuchtenden Wesen wie dem Auerochsen begeistern lassen. Foto: Steffen Schellhorn

Magisches Leuchten im Bergzoo Halle: Noch bis zum 2. März verwandeln die Lichterwelten den Bergzoo Halle in ein leuchtendes Paradies. Hier gibt's mehr Infos über die "Rückkehr der Giganten".

Dunkel bleibt's auch hier nicht: Besucher des Leipziger Zoos können sich auf das Magische Tropenleuchten freuen. Das Lichterfestival läuft seit dem 9. Januar und endet am 9. Februar 2025. Hier sind alle wichtigen Infos zu der Veranstaltung zusammengefasst.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Spielezeit im Krokoseum in Halle

Toben, spielen, schmökern, werkeln, Musik machen – die vielfältigen Angebote des Krokoseums können von allen Trampolinakrobaten, Stapelkünstlern und Budenbaumeistern nach Herzenslust ausprobiert werden: Zur Spielezeit an diesem Freitag sind auch Kleinkinder mit ihren Eltern willkommen!



Datum: 24. Januar/7. und 14. Februar 2025, Krokoseum, Haus 1 - Historisches Waisenhaus

Taschenlampen-Führung im Kloster Michaelstein

Teilnehmer dieser besonderen Führung erleben an diesem Samstag im Kloster Michaelstein die geheimnisvolle Atmosphäre der alten Klausur, die nur durch das sanfte Leuchten der Taschenlampen erhellt wird. Dazu gibt es fesselnde Erzählungen, die in den alten Klostermauern widerhallen. Es geht auf eine spannende Reise in eine verborgene Welt voller Rätsel und Geschichte(n). Ein Erlebnis für kleine und große Entdecker.



Dran denken: warme Kleidung und eine Taschenlampe mitbringen.



Datum: 25. Januar 2025, 18-19.30 Uhr, 8+, Kloster Michaelstein

„Cinderella“ als Ballett im Steintor Halle

Von der garstigen Stiefmutter und den selbstsüchtigen Stiefschwestern wird Cinderella als eine Dienstmagd erniedrigt und gequält. Harte Arbeit und böse Worte begleiten das gutherzige und selbstlose Mädchen durch den Alltag. Den innigsten Wunsch, auf dem königlichen Ball zu tanzen, erfüllt ihr eine gute Fee. So weit ist die Geschichte bekannt! An diesem Sonntag wird sie von einem Ballettensemble aus Neapel im Steintor-Varieté in Halle aufgeführt.



Datum: 26. Januar 2025, 16 Uhr, Steintor-Varieté

Mit den großen Kindheits-Helden und mitreißenden Liedern zum Mitsingen und Tanzen (wie aus "König der Löwen") soll die Kindermusical-Gala in Köthen zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie werden. Foto: Veranstalter

Bunte Kindermusical-Gala in Köthen

Mit zahlreichen Hits aus Kindermusicals schickt das Schloss Köthen sein junges Publikum in die Winterferien. Die Kindermusical-Gala „Hakuna Matata“ verspricht an diesem Sonntag in zwei Shows

um 11 Uhr und um 16 Uhr im Köthener Veranstaltungszentrum eine zauberhafte Reise durch die bunte Welt der Musicals, der bekanntesten Disney-Filme sowie der beliebtesten Kinderfilme-und Serien.



Datum: 26. Januar 2025, 11 und 16 Uhr, Veranstaltungszentrum Köthen

Familiennachmittag im Landesmuseum in Halle

Am Sonntag, 26. Januar, findet im Landesmuseum für Vorgeschichte von 15 bis 18 Uhr wieder ein Familiennachmittag statt. Das Thema ist in diesem Monat „Geprägte Vielfalt“. Nach einem Besuch der Dauerausstellung lädt noch die „Fälscherwerkstatt“ zum Entdecken ein, teilt das Landesmuseum mit. Die Kosten betragen 10 Euro pro Familie plus den Eintritt für das Museum.

Datum: 26. Januar, 15-18 Uhr, Anmeldung unter [email protected] oder 0345 5247375

Mit Gesang experimentieren in Magdeburg

Die Angebote "Spielplatz Musik" und "Musiklabor" ermöglichen Kindern einen spielerischen Zugang zur Welt der klassischen Musik. Ob sie sich entspannt krabbelnd, fröhlich lachend oder träumend zur Musik bewegen, erste Begegnungen mit verschiedenen Instrumenten erleben oder selbstständig Klänge erforschen – gemeinsam mit den Musikern der Magdeburgischen Philharmonie und der künstlerischen Vermittlerin Anja Engelhardt erkunden junge Zuhörer altersgerecht und spielerisch die Welt der Musikinstrumente und ihrer Klänge. An diesem Sonntag ist es wieder so weit! Diesmal geht's um den Gesang.



Datum: 26. Januar 2025, 16 Uhr, 1+, Opernhaus Podium

Vorsicht, giftig! Grimms Märchen "Schneewittchen" wird auf der Magdeburger Theaterbühne als Ballett für Familien inszeniert. Foto: Ida Zenn

Schneewittchen-Ballett auf der Magdeburger Theaterbühne

Seine zweite Magdeburger Spielzeit startet Jörg Mannes mit einem Ballett für die ganze Familie, denn in dem berühmten Märchen "Schneewittchen" der Brüder Grimm steckt viel mehr als eine moralisierende Kindergeschichte: Welchen Schönheitsidealen unterwirft man sich? Muss man wirklich alles glauben, was ein Zauberspiegel sagt? Und wartet am Ende immer ein Prinz?



Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts Theater Magdeburg entführen Groß und Klein an diesem Sonntag in eine fantastische Welt, in der alles möglich ist und Träume in Erfüllung gehen können.



Datum: 26. Januar 2025, 18-19.45 Uhr, 8+, Opernhaus Bühne

Wie baut man einen Tempel? Beim Thalia-Fasching können es Grundschüler aus Halle und dem Saalekreis selbst ausprobieren. (Foto: Anna Kolata)

Familientag beim Thalia Fasching in Halle

Beim Thalia Fasching, der in diesem Jahr unter dem Motto „Panik im Olymp – Bei den Göttern Griechenlands“ steht, können am Dienstag, 28. Januar, erstmals nicht nur Grundschüler, sondern alle Kinder ab sechs Jahren gemeinsam mit ihren Familien am interaktiven Theaterspiel teilnehmen. Wie die Bühnen Halle mitteilen, startet die Zeitreise ins antike Griechenland im Puschkinhaus mit einer kurzen Vorstellung, bevor die Kinder an Spiel-, Sport- und Lernstationen zum Toben und Erforschen eingeladen sind und gemeinsam einen Bösewicht, der sich selbst als Götterbote und Schutzherr der Diebe bezeichnet, besiegen müssen.



Datum: 28. Januar, Tickets (Kinder 12 Euro, Erwachsene 6 Euro) im Webshop der Bühnen Halle oder an der Theater- und Konzertkasse.

Fotografie-Workshop im Jugendtreff

der Franckeschen Stiftungen

Im Jugendclub TiQ-Treff (ab 12 Jahren) im Quartier lädt der Leipziger Fotograf Thomas Meinicke im Rahmen des Beteiligungsprojektes meinehood_halle am 28. und 29. Januar 2025 zu einem Fotoworkshop für Jugendliche ein. Die Teilnehmenden werden nicht nur Interessantes über die Fotografie und Gestaltung erfahren, sondern mit den eigenen Handys fotografieren und experimentieren. Das Lieblingsmotiv wird auf Holz übertragen und kann als eigenes Kunstobjekt mit nach Hause genommen werden.



Aufgepasst: An den weiteren Tagen ist ein Wanderausflug mit Outdoor-Aktivitäten in die Heide geplant und im Kreativangebot wird Glück in Gläsern konserviert. Alle Angebote im TiQ sind kostenfrei, eine schriftliche Anmeldung ist zwingend erforderlich.



Datum: 28./29. Januar 2025, 12+, Franckesche Stiftungen

Ferienaktionen der KinderDomBauhütte in Naumburg

Hereinspaziert in die Welt der Uta. In den Winterferien nehmen Kinder die Welterbestätte Naumburger Dom einmal ganz genau unter die Lupe und tauchen ein in das faszinierende Schaffen der Bauhütten des 13. Jahrhunderts. In den Winterferien gibt's folgende Angebote:



Was die Stifter wohl im Schilde führen:

Hier fertigen Kinder ein eigenes Schild nach den Vorbildern der Stifterfiguren an.

Datum: 29. Januar 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte





Wer gewinnt? Spielen wie die Domherren:

Kinder können hier ihr eigenes Mühlenspiel aus Holz bauen.

Datum: 31. Januar 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



Eine Anmeldung beim Besucherservice ist erforderlich.

Domführung für Kinder in Naumburg

Wie baute man vor fast 1.000 Jahren ein so imposantes Gebäude wie den Naumburger Dom? Und wieso sitzen eigentlich zwei Affen im Ostchor und spielen Schach? Der Naumburger Dom hält für Kinder unzählige rätselhafte und überraschende Geschichten bereit. Diese werden während der Domführung am 30. Januar erzählt und gelüftet.



Eine rechtzeitige Anmeldung über den Besucherservice ist empfehlenswert.



Datum: 30. Januar 2025, 14 Uhr, Naumburger Dom

Faschingsparty im BWG Erlebnishaus in Halle

Am Samstag, 8. Februar, sind im BWG Erlebnishaus (Holzplatz 10) ab 14 Uhr die Narren los. Besucherinnen und Besucher erwartet bei der Faschingsparty ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Unter anderem gibt es Kinderschminken und Maskenbasteln, sowie Musik und Tanz und ein Glücksrad. Als besonderes Highlight kommen laut Veranstalter die „Saalenarren“ und ihr diesjähriges Prinzenpaar bei der Faschingsparty vorbei.

Datum: 8. Februar, ab 14 Uhr, BWG Erlebnishaus (Holzplatz 10)

Malwettbewerb: Harztheater sucht Plakat

für das Sommertheaterstück „Pippi Langstrumpf“

Auch in diesem Jahr sucht das Harztheater das schönste Plakat zu seinem Sommertheaterstück. Diesmal wird das Stück „Pippi Langstrumpf“ (Astrid Lindgren) aufgeführt. Dazu eingeladen mitzumachen, sind alle Kinder der 3.,4.,5. und 6. Klassen.



Gesucht wird ein Motiv für das Plakat. Auf der Zeichnung soll keine Schrift vorkommen. Das Motiv der Zeichnung soll nicht über den Blattrand ragen. In der Motivauswahl sind die Kinder völlig frei. Man kann sich eine Szene aus der Geschichte aussuchen, oder frei etwas erfinden. Es können alle Figuren der Handlung auf dem Plakat sein oder nur eine. Die Figuren müssen auch nicht so aussehen, wie im Zeichentrickfilm. Bilder, die abgepaust oder kopiert sind, haben es eher schwer, in die Endauswahl zu kommen.



Mehr Infos zur Abgabe und zu den Teilnahmebedingungen findet ihr hier.



Abgabetermin ist der 12. Februar 2025.

Im Ernstfall sicher und kompetent zu handeln, lernen Interessierte in den Erste-Hilfe-am-Kind Kursen der Helios Klinik Köthen Foto: Helios Klinik Köthen/canva

Neue Termine für die Erste-Hilfe-am-Kind Kurse in der Helios Klinik Köthen

In zwei praxisorientierten Themenblöcken bereiten die Kurse in der Helios Klinik Köthen darauf vor, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und richtig zu reagieren. Da Kinder in Notfällen anders als Erwachsene versorgt werden müssen, erlernen die Teilnehmenden im ersten Block, wie sie bei Fieberkrämpfen, Atemnot, Vergiftungen, Blutungen, Verletzungen oder Stromunfällen richtig vorgehen. Im zweiten Block steht die Anwendung lebensrettender Maßnahmen im Mittelpunkt – etwa die stabile Seitenlage, die Schocklage und die richtige Durchführung der Wiederbelebung bei Bewusstlosigkeit.



Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 10 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt hier im Netz oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.



Datum: 5. und 12. Februar 2025/ 19. und 26. März 2025 jeweils um

17 Uhr, Helios Klinik Köthen

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun – und zwar noch bis zum 9. Februar. Samstags ist die Eisbahn von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag sogar bis 22 Uhr.



Datum: bis 9. Februar 2025, Festung Mark in Magdeburg

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's was zu gewinnen: 2 x 2 Freikarten für den Film "Die drei ??? und der Karpatenhund".

"Wir übernehmen jeden Fall!" Das ist das Motto des Detektiv-Trios "Die drei Fragezeichen". Also stürzen sich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews direkt ins Geschehen als das Telefon in der Zentrale auf dem Schrottplatz klingelt.

Im neuen Film "Die drei ??? und der Karpatenhund" geht es um

Mr. Prentice. In seiner Wohnung spukt es. Immer wieder hört der ältere Herr ein lautes Heulen. Gegenstände wackeln und scheinen sich von selbst zu bewegen. Außerdem ist eine wertvolle Kristallskulptur verschwunden: der Karpatenhund.

Schritt für Schritt ermittelt die Fragezeichen in der Nachbarschaft von Mr. Prentice. "Die drei ??? und der Karpatenhund" von Regisseur Tim Dünschede (105 Minuten) startet an diesem Donnerstag in den Kinos.

Die drei ??? ermitteln wieder auf der Kinoleinwand: Sie helfen Mr. Prentice (Ulrich Tukur, links) dabei, eine wertvolle Kristallskulptur wiederzufinden und einen Spuk aufzudecken. Zum Detektiv-Trio gehören Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt) und Bob Andrews (Levid Brandl). Foto: Tomás Correa/Wiedemann und Berg Film GmbH / Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion GmbH

Möchtest du Kinotickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

29. Januar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff „Die drei ???" und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

