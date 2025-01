Angebot für Fünftklässler Mehr Englisch und mehr Sport: Gymnasium Philanthropinum bietet zwei neue Spezialklassen an

Ab dem nächsten Schuljahr sollen Fünftklässler am Dessauer Gymnasium Philanthropinum sich nicht mehr nu in zwei, sondern in vier Fachrichtungen spezialisieren können. Was geboten wird. Was das für die Schüler bedeutet.