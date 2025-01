Die Stadt Aschersleben möchte die Kita Westdorf schließen. Dort wurden zuletzt nur noch zwei Kinder betreut. Die Westdorfer wollen die Segel aber noch nicht streichen. Was sie vorschlagen.

Nur noch zwei Kinder angemeldet: Schließt die Kita in Westdorf?

Kinderbetreuung in Westdorf

Wird die Kita „Zwergenland“ in Westdorf geschlossen? Eine Beschlussvorlage wird im Bildungsausschuss diskutiert.

Aschersleben/MZ. - Hat die Kindertagesstätte in Westdorf noch eine Chance? Im Moment sieht es nicht danach aus. Denn seit Sommer vergangenen Jahres gehen der Einrichtung die Kinder verloren. Im August waren es noch 15 Jungen und Mädchen, die in dem Ascherslebener Ortsteil betreut wurden. Bis Ende November wurden 13 Betreuungsverträge gekündigt, so dass aktuell nur noch zwei Kinder die Einrichtung besuchen.