„Instabile Personalstrukturen“: Zahl der Kinder in Kita in Westdorf sinkt rapide

Westdorf/mz. - Die Zahl der Kinder in der Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ in Westdorf sinkt rapide. Darauf hat der Ortsbürgermeister Ronny Küster, der gleichzeitig für die CDU im Stadtrat sitzt, im Bildungsausschuss am Dienstag hingewiesen. Der Schwund habe einen Grund. Eltern würden ihre Kinder ganz bewusst aus der Einrichtung nehmen, weil es wegen „instabiler Personalstrukturen“ ohne Leitung und eingeschränkter Betreuungszeiten Probleme gebe. Dies sei der Stadtverwaltung schon länger bekannt, ohne dass eine Lösung in Sicht sei. „Wir brauchen eine klare Aussage zur Zukunft der Kinderbetreuung in Westdorf“, so Küster.