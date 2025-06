In Gatersleben öffnet das Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung am Sonnabend seine Pforten. Und da gibt es neben Wissenschaft auch viel Kultur.

In der Kryobank des IPK wird eine Banane in Stickstoff gefroren und so zum Hammer gemacht. Die Teilnehmer der Führung haben ihren Spaß.

Gatersleben/MZ - Führungen, Experimente, Vorträge – der wissenschaftliche Teil beim Tag der offenen Tür am Gaterslebener Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) kommt bei den Besuchern gut an. Besonders beliebt ist bei hohen Temperaturen am Wochenende wohl der Blick in die eisigen Welten der Kryobank.