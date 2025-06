„Fenster und Türen geschlossen halten“ Alles voller Rauch - Strohdiemen geht in Wolferstedt in Flammen auf

Im Allstedter Ortsteil Wolferstedt ist am Dienstagvormittag aus noch unbekannter Ursache ein Strohdiemen in Flammen aufgegangen. Was bisher zu dem Feuer bekannt ist.