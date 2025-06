Angestellte streben den Abschluss eines Tarifvertrages an.

Geplante Schließung von Autozulieferer in Zorbau

Mit Bannern hat die Belegschaft von Hollfelder-Gühring in Zorbau ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Nachdruck verliehen.

Zorbau - Ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag hat gut die Hälfte der 70-köpfigen Belegschaft des Autozulieferers Hollfelder-Gühring in Zorbau am Dienstag am Rande einer Betriebsversammlung mit einem Transparent Nachdruck verliehen.

Der Vertrag soll den Beschäftigten eine bessere Ausgangsbasis für die Verhandlungen über Transfergesellschaft, Sozialplan und Abfindung bieten. Die erste Verhandlungsrunde mit der Geschäftsführung ist für den 3. Juli geplant. Der Standort Zorbau soll Anfang 2026 geschlossen werden.