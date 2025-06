So steht es um die Baugenehmigung für den Supermarkt als Nachfolger von Real. Zieht ein anderer Mieter schneller ein?

Halle (Saale)/MZ - Noch verspricht die große Werbewand vor dem einstigen Real-Supermarkt im Neustadt Centrum „Beste Aussichten“. Rewe kommt. Mit einem Center, das es so in Mitteldeutschland bislang nur in Weimar geben soll. Aber wann ist es soweit? Die Stadtverwaltung hatte dazu zuletzt einen Anhaltspunkt gegeben.