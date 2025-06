Ein E-Scooter-Fahrer ist in Thale ins Visier der Polizei gerückt. Warum die Beamten das Blaulicht einschalteten und wie die Aktion ausgegangen ist.

Kontrolle an Neinstedter Straße

In Thale ist am Montagabend ein E-Scooter-Fahrer ins Visier der Polizei geraten. Der Anlass, das Blaulicht einzuschalten, war zunächst ein eher banaler.

Thale. - Es ist der Klassiker: Wer als Radfahrer oder E-Scooter-Fahrer ins Visier der Polizei geraten will, muss nur auffällig werden. Entweder bei Rot über die Straße zischen, im Dunkeln ohne Licht fahren oder als Scooter-Fahrer ohne Kennzeichen unterwegs sein. Letzteres ist am Montagabend (23. Juni) in Thale einem Mann zum Verhängnis geworden.