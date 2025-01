Was geht in Sachsen-Anhalt?

Das Essen ist fertig! „Kinder, kommt nörgeln.“ Der Spruch trifft zumindest auf eine unserer Töchter zu. Unsere Achtjährige etwa hat als Kleinkind zwar noch alles verspeist, was wir ihr vorgesetzt haben, inzwischen ist sie wählerischer. Stückchen im Joghurt? Bäh. Spinat? Ihhhh.

Wenn ich frage, was sie auf ihre Schulschnitte möchte: „Bitte das Brot nicht zu stark getoastet, mit meinem Frischkäse drauf, aber nicht zu dick, die Tomatenscheiben ganz dünn und alles bitte mit meinen Kräutern bestreut.“ Unsere Vierjährige derweil: Schnappt sich einen Löffel und futtert im Stehen am Herd die kalte Kürbissuppe vom Mittag. Sie verputzt auch regelmäßig die Reste aus der Brotdose, die ihre große Schwester ihr nach Schulschluss heimlich zuschiebt.

Obst und Gemüse haben beide dagegen schon immer gern gegessen. Da verzeiht das Mutterherz auch das Nörgeln, wenn es mal keine Nudeln mit Tomatensoße gibt.

Ich bin Kristina Reiher und habe zwei Kinder, 4 und 8 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Pferde-Fans aufgepasst: Dieses Mal verlosen wir 2 x 3 Tagestickets für die Messe „Partner Pferd“ vom 16. bis 19. Januar 2025 in Leipzig.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Regeln für Schulverweise: Wer sich im Klassenraum daneben benimmt, soll nun in Sachsen-Anhalt bis zu 20 Tage von der Schule ausgeschlossen werden können. Lehrer kritisieren bedenkliche Internet-Trends.

Prüfung für das Gymnasium: Erstmals haben hunderte Viertklässler in Sachsen-Anhalt umstrittene Zusatzprüfungen abgelegt, weil sie entgegen der Lehrer-Empfehlung ans Gymnasium wechseln wollen. Einige Kinder haben damit Erfolg.

Kindergeld und Betreuungskosten: 2025 treten viele Reformen in Kraft, die auch Familien betreffen. Wo ist künftig mehr Geld drin und wo nicht? Unter anderem die Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt weiß Rat.

Der Trend geht zum Einzelkind. Aber wie gut ist die Erziehung ohne Geschwister? Foto: Imago/PantherMedia

Einzelkind: Familien mit einem Kind gelten als unvollkommen, Einzelkinder als verwöhnt. Was an den Vorurteilen dran ist, erklärt Familienberaterin Anna Hofer und gibt Eltern Tipps.

Urlaubsplanung: Schon Sehnsucht nach Sommer? Viele buchen zum Jahresbeginn ihren Urlaub. Wir haben deshalb wichtige Buchungstipps zusammengefasst.

Arbeitsrecht: Wer kleine Kinder hat, kann Wünschen des Arbeitgebers nicht immer uneingeschränkt nachkommen. Aber was darf der Arbeitgeber von Eltern in Bezug auf die Arbeitszeit verlangen, wo liegen die Grenzen?

Warum Kinder klauen: Zwei Euro aus dem Portemonnaie der Mutter, ein Spiel beim Kumpel oder Lippenstift aus der Drogerie. Eine Jugendtherapeutin erklärt, was dahintersteckt und wie Eltern reagieren sollten.

Schule, Freizeit und Familienanschluss im fremden Land: Ein gut organisierter Schüleraustausch ist eine wertvolle Erfahrung. (Foto: Jose Carlos Ichiro/Westend61/dpa)

Schüleraustausch organisieren: Wer längere Zeit im Ausland verbringt, lernt nicht nur den dortigen Schulstoff, sondern andere Menschen und Kulturen kennen. Gute Vorbereitung und seriöse Organisation sind dabei zentral.

Gesünder essen im Salzlandkreis: Die Rappelkiste Rathmannsdorf im Salzlandkreis ist eine von 14 ausgewählten Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt, in der ein Projekt der AOK greift.

Zu wenig Kinderärzte: Die Kinderarzt-Situation in Sangerhausen und Umgebung (Mansfeld-Südharz) ist angespannt. Die Ärzte im Gesundheitszentrum MSH in der Karl-Liebknecht-Straße wollen nun helfen. Welche Angebote es für die Eltern im Januar gibt und warum Gesundschreibungen wegfallen.

Krankenhaus in Elbe-Elster: Nach einer schwierigen Phase und einer ungewissen Zeit für die Geburtshilfe, die Gynäkologie und die Pädiatrie wird in Herzberg und damit auch im Jessener Land wieder optimistisch in die Zukunft geschaut.

In der Kita „Abenteuerland“ in Annaburg liest Grit Fieseler den Vorschulkindern eine Geschichte vor. Personalengpässe kann man hier gut händeln. (Foto: Aline Kauper)

Bildung im Landkreis Wittenberg: Sind genügend Erzieher für die Kinder da? Gibt es genügend Kinder für die zur Verfügung stehenden Kitaplätze? Wie die Situation im Kreis ist, hat die MZ erfragt.

Spendenaktion in Magdeburg: 48,16 Tonnen und ein Erlös von fast 20.000 Euro inklusive vieler weiterer Spenden sind das Ergebnis der Sammelaktion einer Schönebeckerin zugunsten des Förderkreises Krebskranker Kinder in Magdeburg. Wie so viel Schrott mit Herz zusammengekommen ist.

Brennpunktschulen in Halle: Der Zuschnitt der Schulbezirke sorgt in Halle dafür, dass der Ausländeranteil an den Grundschulen sehr unterschiedlich ist. Ein Stadtrat will das ändern – die Stadtverwaltung erteilt dem Vorschlag jedoch eine Abfuhr.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Jonas (4) erklärt im Tierpark Dessau-Roßlau:

"Kamele haben einen Hocker." Jonas (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Magische Winterausflüge: Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Keine Lust auf Kälte: Dann ab ins Spaßbad! Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Für Märchen-Fans des Films „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen ist noch bis zum

2. März eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen dazu.

Diesen Donnerstag, am 9. Januar 2025, startet im Leipziger Zoo das Lichterfestival "Magisches Tropenleuchten". (Foto: Zoo Leipzig)

Großes Leuchten im Bergzoo Halle: Die „Magischen Lichterwelten“ im Bergzoo Halle erstrahlen in faszinierendem Glanz – über 30.000 Lampen verwandeln den Zoo in ein leuchtendes Märchenland. Erste Drohnenaufnahmen (mit Video).

Und auch im Leipziger Zoo leuchtet es: Das „Magische Tropenleuchten“ findet ab diesen Donnerstag bis zum 9. Februar jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 17 Uhr bis 22 Uhr statt. Alle wichtigen Informationen zu dem Show-Highlight.

Sandmännchen in Bernburg: Zahlreiche Besucher haben die Eröffnung der Sonderschau im Museum Schloss Bernburg miterlebt. Wie die Ausstellung rund um die Kultfigur ankommt und welches Geschenk es gab.

Kuriose Museen: In Sachsen-Anhalt gibt es viele Museen, Ausstellungen und Sammlungen. Darunter auch einige kuriose. Wir stellen sieben außergewöhnliche Orte vor.

In vielen Städten gibt es Eisbahnen. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa)

Eislaufen in Sachsen-Anhalt: Schneemann bau'n und Schneeballschlacht ... und Schlittschuhlaufen. Sieben Tipps, wo man sich in Halle, Naumburg oder Dessau aufs Glatteis wagen kann.

Achtung, Rentiere in Halle! Was passiert, wenn die Rentiere Finni und Rudi Feueralarm auslösen oder in der Moritzburg plötzlich klitzeklein werden? Mit Halles neuer Hörspielreihe können Kinder die Stadt auf ganz besondere Weise entdecken.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Jugendstück „Funken“ im Anhaltischen Theater Dessau

Gleich viermal gibt es für alle ab 10 Jahren am 11., 13., 14. und 17. Januar auf der Studiobühne des Alten Theaters die Abenteuer des Teenagers Malte Schröder in einem Camp für Jugendliche mit besonderen Begabungen zu erleben. Malte selbst hält sich wohl für den normalsten Teenager der Welt. Doch sein vermeintlich durchschnittliches Leben gerät schnell aus der Bahn, als er eines Tages von seiner Mutter vor dem Tor des Feriencamps der Arthur McPush Cooperation abgesetzt wird. Hier soll er seinen Sommer verbringen. Das Stück „Funken“ erzählt von der unbändigen Kraft der Solidarität und einer Welt, in der Jugendliche ihre Visionen verwirklichen. Autor Till Wiebel wurde dafür mit dem Retzhofer Dramapreis in der Kategorie „Junges Publikum“ ausgezeichnet.



Datum: 11. (18 Uhr)/13./14. (15 Uhr) und 17. Januar 2025 (19 Uhr), 10+, Altes Theater/Studio

Winterfest in der Halloren Erlebniswelt

Kleine Stände mit Glühwein, Punsch und schokoladigen Leckereien: Die Halloren Erlebniswelt in Halle lädt an diesem Samstag ab 10 Uhr zum süßen Winterfest. Außerdem gibt es jeweils um 11.30 Uhr und

13.30 Uhr ein Bühnen-Bauchrednerprogramm für Kinder und Erwachsene mit Live-Akkordeon und Bauchrednerpuppe Hallelore Salzig.



Datum: 11. Januar 2025, 10 Uhr, Halloren Erlebniswelt

„Spieglein, Spieglein an der Wand“: Schneewittchen-Ballett in Magdeburg

In Magdeburg startet die zweite Hälfte der Spielzeit am Samstag mit einem Ballett für die ganze Familie: Schneewittchen. In dem berühmten Märchen der Brüder Grimm steckt viel mehr als eine moralisierende Kindergeschichte: Welchen Schönheitsidealen unterwirft man sich? Muss man wirklich alles glauben, was ein Zauberspiegel sagt? Wer sind die sieben Zwerge – knuffige Kerlchen oder selbst bestimmte Outlaws? Und wartet am Ende immer ein Prinz? Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts Theater Magdeburg entführen Groß und Klein in eine fantastische Welt, in der alles möglich ist und Träume in Erfüllung gehen können. Ballett in zwei Akten von Jörg Mannes.



Datum: 11. Januar 2025, 19.30 bis 21.15 Uhr, 8+, Opernhaus Bühne

Mogli und seine tierischen Freunde sind am 12. Januar im Steintor-Varieté in Halle zu sehen. Foto: : Theater Liberi/Nilz Böhme

„Dschungelbuch“ als Musical im Steintor Halle

Mit „Dschungelbuch – das Musical“ holt Theater Liberi die Abenteuer von Mogli und seinen tierischen Freunden direkt nach Halle. An diesem Sonntag verwandelt sich die Bühne im Steintor-Varieté in einen farbenfrohen und geheimnisvollen Dschungel. Jung und Alt können sich auf ein mitreißendes Live-Erlebnis freuen, in dem die zeitlose Botschaft über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt erzählt wird.



Datum: 12. Januar 2025, jeweils 11 Uhr (bis 13 Uhr) und 15 Uhr

(bis 17 Uhr), 4+, Steintor-Varieté

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies ab sofort zu familienfreundlichen Öffnungszeiten in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun. Samstags findet von 15 bis 17.30 Uhr die Kinder-Eisdisco statt, am Sonntag außerdem das Familien-Eislaufen von 15 bis 20 Uhr.



Datum: bis Januar 2025 Sonderöffnungszeiten der Eisbahn, Festung Mark in Magdeburg

Das Harztheater führt im Sommer „Pippi Langstrumpf“ auf und sucht dafür ein passendes Plakat, kreiert von Kinderhand. Auf dem Foto ist Anne Wolf als Pippi zu sehen. (Foto: Harztheater)

Malwettbewerb: Harztheater sucht Plakat

für das Sommertheaterstück „Pippi Langstrumpf“

Auch in diesem Jahr sucht das Harztheater das schönste Plakat zu seinem Sommertheaterstück. Diesmal wird das Stück „Pippi Langstrumpf“ (Astrid Lindgren) aufgeführt. Dazu eingeladen mitzumachen, sind alle Kinder der 3.,4.,5. und 6. Klassen.



Gesucht wird ein Motiv für das Plakat. Auf der Zeichnung soll keine Schrift vorkommen. Das Motiv der Zeichnung soll nicht über den Blattrand ragen. In der Motivauswahl sind die Kinder völlig frei. Man kann sich eine Szene aus der Geschichte aussuchen, oder frei etwas erfinden. Es können alle Figuren der Handlung auf dem Plakat sein oder nur eine. Die Figuren müssen auch nicht so aussehen, wie im Zeichentrickfilm. Bilder, die abgepaust oder kopiert sind, haben es eher schwer, in die Endauswahl zu kommen.



Mehr Infos zur Abgabe und zu den Teilnahmebedingungen findet ihr hier.



Abgabetermin ist der 12. Februar 2025.

Die Show "Hakuna Matata" kommt in den Saalekreis. (Foto: Veranstalter)

Musical-Gala für kleine Disney-Fans

Eine Reise durch die Welt bekannter Kinderfilme und -serien verspricht die Musical-Gala „Hakuna Matata“ am Freitag, 17. Januar, ab 16.30 Uhr im cCe Kulturhaus Leuna, Spergauer Straße 41a, im Saalekreis. Der Veranstalter Why Not Events kündigt Songs aus Disney-Klassikern wie „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“, „Rapunzel“ und „Arielle“ sowie aus „Biene Maja“, „Bibi Blocksberg“ und „Jim Knopf“ an. Die Show mit „wunderschönen Kostümen und innovativen Bühnenbildern“ richte sich an Zuschauer ab vier Jahren.

Datum: 17. Januar, 16.30 Uhr, cCe Kulturhaus Leuna

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's was zu gewinnen: 2 x 3 Tagestickets für die Messe in Leipzig „Partner Pferd 2025“

„Partner Pferd“ startet am 16. Januar 2025 in Leipzig. (Foto: Lafrentz)

Pferdefreunde kommen vom 16. bis 19. Januar in der Leipziger Messe auf der Schau „Partner Pferd“ auf ihre Kosten. Die Messe bietet ein umfassendes Programm mit internationalen Wettkämpfen, spektakulären Shows, einer großen Expo mit Einkaufsmöglichkeiten und zahlreichen Attraktionen.

Ein neues Messe-Highlight ist unter anderem der X-Trail, der das Reiten über einen Parcours aus natürlichen Hindernissen erlebbar macht. Gleich daneben wird der beliebte Aktionsring mit seinem abwechslungsreichen Programm erneut ein Besuchermagnet. Die jüngsten Pferdefans zieht es in die große Kinder-Erlebniswelt.



In Messehalle 3 erwartet kleine Pferde-Fans ein spannendes Programm. Ob Basteln, kreatives Kinderschminken oder der aufregende Hobby Horse Parcours – hier ist für jeden etwas dabei. Ein besonderes Highlight kann der Kontakt zu einem echten Pony werden. Zudem wird das Maskottchen Pferdinand vor Ort sein und Erinnerungsfotos machen.

In Messehalle 3 erwartet junge Pferde-Fans ein vielfältiges Programm. (Foto: Leipziger Messe/Christian Modla)

„Partner Pferd“: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, Einlass für Besucher täglich ab 8 Uhr, Veranstaltungszeiten sind gesondert zu beachten.



Die Messetageskarten sind ausschließlich zum Besuch der Messeausstellung gültig.

Möchtest du Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

15. Januar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff „Partner Pferd“ und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start in dieses noch recht junge Jahr. Lasst es uns hübsch machen!

