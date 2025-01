Erstmals haben Hunderte Viertklässler in Sachsen-Anhalt umstrittene Zusatzprüfungen abgelegt, weil sie entgegen der Lehrer-Empfehlung ans Gymnasium wechseln wollen. Einige Kinder haben damit Erfolg.

Magdeburg/MZ - Erstmals haben Hunderte Viertklässler in Sachsen-Anhalt Zusatztests abgelegt, weil sie im kommenden Schuljahr auf das Gymnasium wechseln wollen – und zwar entgegen der Empfehlung ihrer Grundschul-Lehrer. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP hatte die Extraprüfungen eingeführt, um künftig Enttäuschungen wegen unzureichender Schulleistungen am Gymnasium zu verhindern. Die erste Bilanz der umstrittenen Zusatztests zeigt jetzt: Jedes zehnte Kind erhielt am Ende doch noch die Gymnasial-Empfehlung.