„Da würde ich mir erstmal keine Sorgen machen.“ Ein Satz, den Eltern nur von einer Personengruppe hören können, ohne dass er gleich als soziale Entgleisung durchgeht: Ärzte. Ist das der Versuch von Medizinern, Eltern zu beruhigen oder fehlende Empathie? Ich bin mir unsicher.

Fakt ist: Wenn das eigene Kind womöglich an einer Kuhmilcheiweißallergie leidet und der Stuhlgang konstant blutig ist, rückt alles in die Ferne, außer die eigenen Sorgen. Die werden nur abgedämpft dadurch, dass der Knirps weiter wächst und gedeiht, gut zunimmt und die Sehnenscheidenentzündung dank des Umhertragens nicht mehr weit ist.

Was Schlimmeres kann es also (hoffentlich) nicht sein. Dass unser Kleiner sein Lächeln zudem weiter fleißig übt, macht ebenfalls Mut. Also heißt es für Mami weiterhin, jegliches Kuhmilcheiweiß meiden, streng Diät halten und auf das Beste hoffen. Aber sorgenfrei fühlt sich anders an.

Ich bin Maria Kurth und habe ein zwei Monate altes Baby.

Der Film "Der Prank - April, April!" startet am 13. März im Kino.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Achtung, Streik! Erzieher und Sozialarbeiter in Sachsen-Anhalt legen an diesem Freitag ihre Arbeit nieder. Sie fordern höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Respekt: Welche Optionen haben berufstätige Eltern, wenn die Kita zu macht?

Frauengesundheit: Endometriose wird oft viel zu spät erkannt – das soll sich jetzt ändern! Wie ein neues 5,9-Millionen-Euro-Projekt unter der Leitung der Universitätsmedizin Halle Diagnosezeiten verkürzen und die Behandlung revolutionieren will.

Kinderwunsch und Schwangerschaft: Fehlbildungen sind zwar selten, doch das Risiko besteht. Die richtige Ernährung kann helfen, Entwicklungsstörungen beim Baby zu verhindern. Was Frauen mit Kinderwunsch wissen sollten.

Fremdsprachen im Unterricht: Vor 35 Jahren war die Zahl der Russischschüler an Schulen im Osten hoch. Entsprechend waren auch die Lehrer in Vielzahl vorhanden. Nicht nur das hat sich verändert. Wieso Russisch in Schönebeck und Sachsen-Anhalt weniger angeboten wird.

Wenn die Teenager-Tochter an Liebeskummer leidet, sucht sie in den meisten Fällen Trost bei der Mutter. (Foto: Imago/zonar)

Emotional Load: Die emotionale Arbeit leisten vor allem Frauen. Das führt oft zu Erschöpfung. Im Gespräch erklärt Autorin Susanne Mierau, was sich ändern muss.

Häusliche Gewalt: Nach fast 20 Jahren Beziehung trennte sich eine Mutter von ihrem gewalttätigen Partner und flüchtete mit ihrer Tochter von Sachsen-Anhalt nach Schleswig-Holstein. Jetzt befindet sie sich in einem zermürbenden Prozess um das Umgangsrecht und Wohl ihrer Tochter.

Sieben Tipps für einen stressfreien Urlaub: Das Kind will Eis, der Papa seine Ruhe am Strand und die Mama bummeln. Klischeehaft, zugegeben – aber: Es ist nicht leicht, alle Urlaubswünsche unter einen Hut zu bringen. Oder doch?

Ausbildung leicht gemacht: Mit dem neuen "Azubi" finden Schülerinnen und Schüler leichter einen Ausbildungsplatz. (Foto: MaM)

Gratis für Sachsen-Anhalt: „AZUBI gesucht!“ – Das Ausbildungsmagazin

Welche Berufsmöglichkeiten gibt es eigentlich in meiner Heimat? Das und vieles mehr erfahren Schülerinnen und Schüler in der neuen Ausgabe „AZUBI gesucht!“ Ab sofort wird das Magazin gratis an die Abschlussklassen von mehr als 300 Schulen in Sachsen-Anhalt verteilt. Das Magazin hilft Ausbildungssuchenden und deren Familien bei der Berufsorientierung. Ganz neu ist das Digitalmagazin www.azubi-gesucht.mz.de, das alle Inhalte interaktiv und jederzeit im Web abrufbar macht.

Kosten für das Pflegeheim: Viele alte Menschen können die Kosten für ein Seniorenheim nicht selbst bezahlen. Dann müssen häufig die Kinder mit ran. Wer gut verdient, ist dazu verpflichtet – hat aber Spielraum.

Kinderschutz-Funktionen bei Apple: Für viele Kinder gehört der Umgang mit einem iPhone oder iPad zum digitalen Alltag. Sie sollen nun besser vor Gefahren aus dem Internet geschützt werden. Dabei gib es jedoch eine Hürde.

Kinderfreundlichkeit in den Wolmirstedter Restaurants und Cafés ist etwas, das vor allem Familien wichtig ist. In der Bäckerei und Café Steinecke gibt es sogar eine eigene Spielecke, in der auch Helena und Elenor bei einem Besuch ihren Spaß hatten. (Foto: Kristina Reiher)

Essengehen in Wolmirstedt: Dort, im Landkreis Börde, gibt es einige gastronomische Angebote. Aber wie familienfreundlich sind die? Hier können die Kinder spielen, während Mama und Papa oder Oma und Opa speisen.

Grippewelle in Dessau-Roßlau noch nicht vorbei: Die Influenza-Zahlen steigen weiter an. Wie die Grippe verlaufen kann und wie man sich am besten schützt.

Weniger Kinderärzte in Anhalt-Bitterfeld: Bei der Versorgung mit Kinderärzten ist der Landkreis gut aufgestellt – noch. Denn schon jetzt gibt es Lücken. Doch es gibt Ausnahmen, die allerdings stark nachgefragt sind.

Die Kinder zeigen auf dem Spielplatz der Kleinauer Kita, wie gut sie die Übung "Hampelmänner" können. (Foto: Christian Ziems)

Hampelmann-Challenge in Arendsee (Altmark): Die Kleinauer Kindertagesstätte setzt mit viel Elan und ohne aufwendige Technik auf mehr Bewegung in der Einrichtung. Ein deutschlandweiter Wettbewerb motiviert zusätzlich.



Auch die Kita "Gänseblümchen" in Alsleben (Salzlandkreis) hat beim Wettbewerb mitgemacht. Initiiert wurde dieser von der Vereinigung „Sporteln-Spielen-Toben". Wie viele Hampelmänner wurden wohl geschafft?

Stendal will Gebühren in Kitas gleich doppelt anheben: Die Gebühren für Krippen, Kindergärten und Horte in Stendal sollen in zwei Schritten angehoben werden. Warum sich die erste Erhöhung der Kitabeiträge seit zehn Jahren wohl nicht vermeiden lässt.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Hanna (5) beim Vesper im Kindergarten:

"Die Banane kann ich nicht essen. Die hat Mama zu fest zu gemacht." Hanna (5)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Baby-Bär, Litschi-Wasserbock, Mini-Fledermäuse: In den Zoos und Tierparks im Land erblicken viele Tierbabys derzeit das Licht der Welt. Wohin sich ein Ausflug lohnt.

Ausstellung "Tagebuch der Gefühle" in Halle: Bis diesen Sonntag ist das Jugendprojekt „Tagebuch der Gefühle“ im halleschen Stadtmuseum in der Dauerausstellung „Entdecke Halle!“ noch zu sehen.

Babybeach in Magdeburg: Mit dem Babybeach hat in Magdeburg ein besonderer Indoor-Spielplatz eröffnet. Hier spielen Kinder im Salz, während sie inhalieren. Für wen das sinnvoll ist und wie eine Ärztin einen Besuch medizinisch einordnet.

Besucherrekord bei den Magischen Lichterwelten: Für den 75.000. Besucher gab es ein Wasserschwein. Um dem Ansturm an Besuchern der Lichterwelten gerecht zu werden, ist laut Bernheim die Ausstellung, die durch EVH und Stadtwerke unterstützt wird, nun noch bis zum 9. März (diesen Sonntag) zu sehen.

Klettern geht auch indoor: im Nova Eventis-Kletterpark im Saalekreis. (Foto: Jessica Quick)

Lust auf Klettern, aber das Wetter spielt nicht mit? Kein Problem! In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Indoor-Kletter- und Boulderhallen für jedes Level. Hier sind die besten Spots für das nächste Familien-Abenteuer!

Leo Lausemaus in Magdeburg

Ein toller Nachmittag für die ganze Familie: Kleine und große Zuschauer erleben die amüsanten Abenteuer des kleinen Helden Leo Lausemaus und seiner Freunde. Pädagogisch wertvolle Stücke mit viel Publikum-Interaktion. Super Stimmung während der Vorstellung und viele Überraschungen vor und nach dem Programm.



Datum: 7. und 8. März, jeweils 16 Uhr; 9. März um 11 Uhr, Messeplatz max Wille in Magdeburg

Musikstück "Die unbedingten Dinge" zum Mitmachen im Theater Magdeburg

Wir schreiben das Jahr 2071: Admira und Lenz steigen in ihr Raumschiff „DeepSound“ und reisen in die Vergangenheit. In der Hoffnung, dort auf freundliche Menschen, am besten Kinder, zu treffen, die mit ihnen auf die Suche gehen. Gemeinsam mit dem jungen Publikum bewegen sich die beiden Zeitreisenden im Musiktheaterstück "Die unbedingten Dinge" auf ihrer Suche durch unterschiedliche Räume.



Datum: 7. März, 16-17 Uhr, 6+, Opernhaus Podium

Wie wird aus einem Stück Leder ein hübsches Lesezeichen? In der KinderDomBauhütte in Naumburg erfahren Familien mehr über Handwerkstechniken von früher. (Foto: Vereinigte Domstifter/Falko Matte.)

Kreativer Familiennachmittag im

Naumburger Dom

Die KinderDomBauhütte lädt Kinder und ihre Familien zu kreativen Nachmittagen in den Naumburger Dom ein. Gemeinsam können sie die Kunstfertigkeiten der mittelalterlichen Dombaumeister ausprobieren und die Geheimnisse des Doms entdecken. Am Samstag, 8. März 2025, steht um 15 Uhr das Thema „Von der Zeit geprägt“ im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden gestalten und verzieren ihr eigenes individuelles Lederlesezeichen und erfahren dabei mehr über historische Handwerkstechniken.



Eine Anmeldung über den Besucherservice ist unbedingt erforderlich. www.naumburger-dom.de

Offene Werkstatt am Frauentag im Bauhaus Museum Dessau

Am Samstag, 8. März 2025, lädt die Offene Werkstatt von 11 bis 14 Uhr in das Bauhaus Museum Dessau ein, um den Internationalen Frauentag gemeinsam kreativ zu begehen. Die Teilnehmenden gestalten ein Stoffbanner mit einem selbstgewählten Spruch und erlernen dabei die Technik des Siebdrucks. Begleitend dazu wirft die Veranstaltung einen Blick in die Bauhaus-Geschichte und beleuchtet die Situation von Frauen, Lesben, intersexuellen, nichtbinären und asexuellen Personen (FLINTA) vor 100 Jahren.



Die Werkstatt richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab

14 Jahren. Vorkenntnisse im Siebdruck sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Datum: 8. März, 11-14 Uhr, Bauhaus Dessau

Familiennachmittag in der Sonderausstellung "Spiel mit!" in Halle

Spielen im Stadtmuseum: Im Rahmen der Sonderausstellung "Spiel mit! – Hallesche Spiel-Stadt-Geschichten" bietet das Stadtmuseum mit der Herstellung von kleinen Spielen Bastelspaß für Jung und Alt.



Tipp: Die Erwachsenen können an der Führung um 15 Uhr mit Kuratorin Ute Fahrig teilnehmen (Eintritt zzgl. Führungsgebühr 2 €).



Datum: 9. März, 14 bis 17 Uhr, Stadtmuseum Halle

"Märchenessen für Kinder" in Stolberg

In vielen Märchen geht es ums Essen. Und Christiane und Mario Jantosch haben bei der Menüauswahl Zutaten gewählt, die mit bekannten Märchen zu tun haben. Die kleinen und großen Gäste müssen vor dem Genuss also erst einmal herausfinden, was da für sie angerichtet wurde.



Am Sonntag werden Märchen erzählt, musiziert, Theater gespielt und alle haben Spaß in den Mittagsstunden im AndersweltTheater.

Um 17.30 Uhr werden übrigens Märchen für Erwachsene angeboten, mit Menü, versteht sich.



Kartenreservierungen: www.anderswelt-theater.de oder 034654 10550 und 0173 3816897.



Datum: 9. März, 11.30-14 Uhr, AndersweltTheater

Holzschnitzen für Kinder in Halle

An der Volkshochschule der Stadt Halle können Kinder und Jugendliche vom 19. März bis zum 2. April an drei Terminen mittwochs (16 bis 17.30 Uhr) Holzschnitzen. Der Kurs ist für Kinder ab 7 Jahre mit Begleitung (Erwachsener) und ab 10 Jahren ohne Begleitung. Eine Anmeldung bis zum 9. März ist erwünscht.

Das Theaterstück "Drache" im neuen theater in Halle (Foto: Falk Wenzel)

Theaterstück "Drache" für Kinder und Jugendliche in Halle

"Drache" in zwei Fassungen: 1943 im Angesicht des Zweiten Weltkriegs geschrieben, ist die Märchenparabel "Drakon" hoch poetisch, komisch und erschreckend aktuell. Der Autor Jewgeni Schwarz, der mutig in seinen Texten bestehende Systeme befragt und zum Frieden aufruft, schildert in "Drache" das Ringen um das Gute in Zeiten des Bösen. 2023 sind die Drachen wieder andere, oder?



Als zwei eigenständige Fassungen zeigen die Bühnen Halle den Stoff: als Thalia-Inszenierung ab 8 Jahren, als neues theater ab 14 Jahren.



Datum:

Für Jugendliche: 8. März, 19.30 Uhr, neues theater

Für Kinder: 9. März, 15 Uhr, neues theater

Dinosaurier – im Reich der Urzeit in Magdeburg

Dinos in Magdeburg: Der gefährliche Tyrannosaurus Rex, der räuberische Velociraptor, der gewaltige Brachiosaurus und weitere Giganten der Urwelt werden in der mobilen Erlebnis-Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ wieder zum Leben erweckt.



Die täuschend echt wirkenden, lebensgroßen Modelle werden sich sogar bewegen können und Geräusche machen!



Datum: bis 23. März, Jerichower Platz in Magdeburg

Im Ernstfall sicher und kompetent zu handeln, lernen Interessierte in den Erste-Hilfe-am-Kind Kursen der Helios Klinik Köthen (Foto: Helios Klinik Köthen/canva)

Neue Termine für die Erste-Hilfe-am-Kind Kurse in der Helios Klinik Köthen

In zwei praxisorientierten Themenblöcken bereiten die Kurse in der Helios Klinik Köthen darauf vor, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und richtig zu reagieren. Da Kinder in Notfällen anders als Erwachsene versorgt werden müssen, erlernen die Teilnehmenden im ersten Block, wie sie bei Fieberkrämpfen, Atemnot, Vergiftungen, Blutungen, Verletzungen oder Stromunfällen richtig vorgehen. Im zweiten Block steht die Anwendung lebensrettender Maßnahmen im Mittelpunkt – etwa die stabile Seitenlage, die Schocklage und die richtige Durchführung der Wiederbelebung bei Bewusstlosigkeit.



Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 10 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt hier im Netz oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.



Datum: 19. und 26. März jeweils um 17 Uhr, Helios Klinik Köthen

Frühlingshafte Grüße aus der Eltern-Ecke!

