Dessau-Rosslau/MZ. - Aktuell grassiert die Grippewelle in Deutschland. Überall hört man es husten und niesen. Laut des Robert Koch-Instituts lag das Infektionsgeschehen von Atemwegserkrankungen vorletzte Woche bei 7.810 Personen pro 100.000 Einwohnern. Die Influenza-Welle hat auch in Dessau ein sehr hohes Niveau erreicht, bestätigt der Pressesprecher der Stadt Dessau-Roßlau, Jörg Reuter laut Aussage des Gesundheitsamtes. In der sechsten bis achten Kalenderwoche stiegen die Zahlen noch weiter an.

