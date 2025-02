Lust auf Klettern, aber das Wetter spielt nicht mit? Kein Problem! In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Indoor-Kletter- und Boulderhallen für jedes Level. Hier sind die besten Spots für das nächste Familien-Abenteuer!

Indoor-Klettern in Sachsen-Anhalt

Wohin mit den Kindern am Wochenende, wenn das Wetter nicht mitspielt, es also regnet? Kein Problem! Sachsen-Anhalt bietet zahlreiche Indoor-Kletter- und Boulderhallen, die sowohl Anfängern als auch Profis ein spannendes Abenteuer bieten. Hier sind die besten Spots für dein nächstes Klettererlebnis:

Zuckerturm in Dessau – Kletterspaß auf bis zu 20 Metern

Die beeindruckende Indoor-Kletteranlage bietet 70 Routen an bis zu 20 Meter hohen Wänden. Feste Öffnungszeiten gibt es nicht, aber Vereinsmitglieder der Bergfreunde Anhalt können zwischen 8 und 22 Uhr klettern. Einweisungskurse sind für Neulinge sind Pflicht, dazu gibt es verschiedene Kletterkurse.

Mehr Infos & Preise: www.zuckerturm.de

Boulderkombinat in Halle – Die erste Boulderhalle der Stadt

Ob Einsteiger oder Profi, hier findet jeder Kletterer die passende Herausforderung. Die Halle vom Boulderkombinat hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, auch an Feiertagen. Achtung: Gruppen sollten sich vorher anmelden. Auch Kindergeburtstage können hier gefeiert werden. Kletterschuhe gibt es vor Ort zum Verleih.

Mehr Infos & Preise: www.boulderkombinat.de

Indoor-Kletterwald in Leuna – Action auf 76 Kletterelementen

Acht Parcours, ein 100 Meter langes Indoor-Höhlenabenteuer und monatliches Nachtklettern mit Musik machen diese Anlage im Einkaufspark Nova Eventis bei Günthersdorf im Saalekreis einzigartig. Nichts für Familien mit Höhenangst: Auch Outdoor-Klettern ist zumindest kurz möglich. Eine Stunde Klettern kostet 21 Euro, zwei Stunden 24 Euro. Die Buchung erfolgt online.

Mehr Infos & Buchung: www.indoor-kletterwald.de

Blocschmiede in Magdeburg – Boulderhalle mit vielseitigem Kursangebot

Mit der "Bloc Schmiede" ist in Magdeburg-Neustadt eine der größten Kletterhallen in der Region entstanden: 650 Quadratmeter Wandfläche Kletterspaß in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Hier gibt es alles: Schnupperkurse, Kinder- und Jugendtraining sowie Personal-Training. Die Halle ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Mehr Infos: www.blocschmiede-boulderhalle.de

SchmiedeBloc in Bad Schmiedeberg – Gemütliche Boulderhalle mit Vereinsangebot

Klettern im Kirchenschiff: In der modernen Boulderhalle im Herzen der kleinen Kurstadt Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg kann seit Mai 2024 jeder zum Gipfelstürmer werden, sofern er sich mit den „Blocs“ in die Höhe hangeln kann. Wer sich traut, kann an einer Wand mit bis zu 70 Grad Neigung klettern.

Dienstags und mittwochs von 18 bis 20 Uhr sowie freitags von 16 bis 18 Uhr ist die Halle für freies Bouldern geöffnet. Nicht-Mitglieder müssen sich vorher anmelden. Ein Probetraining kostet 20 Euro, Kindertraining findet dienstags statt.

Mehr Infos & Preise: www.schmiedebloc.de

Das Kletteratelier in Sangerhausen – Kletterwand für alle Levels

Mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bietet diese Halle in Sangerhausen in Mansfeld-Südharz Herausforderungen für jeden. Geöffnet ist montags von 17 bis 19 Uhr, dienstags von 18 bis 20 Uhr und freitags von 18 bis 21 Uhr. Erwachsene zahlen 4 €, Kinder und Jugendliche 3 €.

Mehr Infos & Preise: www.dav-suedharz.de

Kletterarena Clip'n Climb im Harz – Spaß für die ganze Familie

In der Kletterarena des Ravensberg Basecamps in Bad Sachsa im Harz warten 26 einzigartig gestaltete Kletterelemente auf Familien. Hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten – mit actiongeladenem und gesundem Kletterspaß! Besondere Highlights sind die Freifall-Rutsche und der Sprungturm. Den Schwierigkeitsgrad bestimmt jeder selbst, sodass sowohl Anfänger als auch erfahrene Kletterer auf ihre Kosten kommen.

Mehr Infos: www.ravensbergbasecamp.de

Egal, ob du boulderst oder mit Seil kletterst – in Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Indoor-Möglichkeiten, um hoch hinauszukommen!