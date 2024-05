Boulderhalle „Schmiedebloc“ wird offiziell eröffnet. Ein Fest am Kindertag ist geplant. Auch feste Öffnungszeiten wird es geben. Wer sich traut, an Wand mit bis zu 70 Grad Neigung zu klettern.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Klettern im Kirchenschiff: In der modernen Boulderhalle im Herzen der kleinen Kurstadt kann ab sofort jeder zum Gipfelstürmer werden, sofern er sich mit den „Blocs“ in die Höhe hangeln kann. Dazu haben an diesem Sonnabend, 1. Juni, Kletterneulinge, aber auch Fortgeschrittene die Chance. Dann nämlich wird die Halle „Schmiedebloc“, die früher als neuapostolische Kirche diente, eröffnet. Dazu ist ein kleines Fest geplant, auch für Kinder, mit Probeklettern, einer Kletterburg, Essen und Getränken. „Wer sich bislang nicht getraut hat“, erklärt der Initiator Thomas Gutzmer, hat nun die Möglichkeit, erste Klettererfahrungen an der bunten Steilwand zu sammeln. Auch feste Öffnungszeiten soll es jetzt geben.

Vom Klettern inspiriert

„Gottes Segen“ hatte sich vor rund viereinhalb Jahren Gutzmer eingeholt, als er das einstige Gotteshaus, das zu dem Zeitpunkt sieben Jahre leer stand, erwarb. Der Schmiedeberger verfolgte schon eine ganze Weile die Idee, in der Kurstadt eine Boulderhalle entstehen zu lassen. „Ich bin mit meinen Jungs gerne in den Bergen. Davon inspiriert, wollten wir hier dieses Projekt angehen“, berichtet Gutzmer. Nicht lange brauchte er dafür, um einige Engagierte aus der Stadt für das Projekt zu gewinnen. Inzwischen stehen etliche Leute hinter Gutzmer, die an der Realisierung mitwirkten. Mehr als 300.000 Euro hat der Umbau zur Boulderhalle gekostet. Ohne Fördermittel wäre das nicht zu stemmen gewesen. Bereits wenige Wochen, nachdem die Wände der Boulderhalle eingezogen waren, gab es die ersten Probetrainings. In der obereren Etage des Bauwerkes bestand zu dem Zeitpunkt noch eine Baustelle. Sanitär- sowie Umkleidebereiche waren noch im Urzustand. Jetzt erstrahlen die Räume in neuem Glanz. Sogar Duschen und ein Behinderten-WC sind verbaut worden. Und Spinde, um Hab und Gut wegzuschließen.

Schon vor einer Weile haben die Initiatoren des Schmiedeblocs eine eigene Abteilung im Wittenberger Sportverein Grün-Weiß Piesteritz gegründet. Derzeit zählt diese etwa 45 Mitglieder.„Die Zahl bleibt relativ stabil. Das freut uns“, berichtet Gutzmer. Gerade auch Kinder hätten Freude daran, den „Bloc“ zu erklimmen und immer neue Routen auszutesten. Zumal diese beliebig oft umgeändert werden können. „Wir schrauben dann die Griffe an eine andere Stelle oder verändern den Winkel.“ Das schaffe so neue Herausforderungen, berichtet Trainer Lars Brückner, der auf rund drei Jahrzehnte Boulder-Erfahrung blicken kann.

Und wer die rund vier Meter hohe Wand erklommen hat, der kann sich ausruhen. Denn auf einer kleinen Empore steht eine Couch. Wie die dort hochgekommen ist? „Mit viel Muskelkraft“, erklärt Gutzmer und lacht. Schwieriger wird es, von dort wieder nach unten zu finden.

In bis zu 70 Grad Neigung klettern, das ist am neuen „Kilter-Board“ möglich. (Foto: Paul Damm)

Board für „Extra-Kick“

Ein Highlight der „Boulder-Kirche“ bietet sich auf der zweiten Etage. Dort ist nämlich eine weitere Kletterwand installiert worden, ein sogenanntes „Kilter-Board“. Wie der Kletterenthusiast erklärt, ist dieses hydraulisch bis zu 70 Grad in der Neigung verstellbar. Über eine App können an dem Board verschiedene Boulder angezeigt werden. Die dann leuchtenden Griffe zeigen so den Kletterern, welche der Griffe zur ausgewählten Route gehören. „Solch ein Board ist hier in der Region einzigartig.“

Die Eröffnungsfeier findet am 1. Juni von 13 bis 18 Uhr statt, Promenade 9, in Bad Schmiedeberg. Weitere Infos unter: www.schmiedebloc.de

Aktuell bietet die Abteilung das freie Bouldern zwei Mal wöchentlich, mittwochs von 18 bis 20 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr, an. Kindertraining ist immer dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr. Schnupperstunden können vorab per Mail vereinbart werden, sagt Gutzmer.