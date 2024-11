Was geht in Sachsen-Anhalt?

hach, sie werden so schnell groß! Diese Floskel hat wohl jeder schon mal aus dem Mund einer Mutter oder eines Vaters gehört. Ehrlich gesagt: Mir ging das immer auf den Keks. Logisch, Kinder entwickeln sich eben. Erlebe ich allerdings heute meinen anderthalbjährigen Sohn, packt auch mich zunehmend die Wehmut.

Vor einigen Wochen noch plapperte der Knirps in fröhlicher Fantasiesprache. Ich übersetze mal: „Gapka“? Spielplatz. „Jo“? Auto, Hose oder Schuhe – je nach Situation. „Bagam“? Birne. Neulich am Frühstückstisch zeigte der kleine Wurstfinger dann auf den Obstkorb. „Börne“ stellte der kleine Mann entschieden fest. Toll, dachte ich, der Junge lernt richtig sprechen. Aber irgendwie auch schade. Ich mochte „Bagam“. Und „Jo“ musste bereits ebenfalls dem „Aito“ und den „Tschuhen“ weichen. Und ich befürchte, wir werden demnächst wohl auch auf den Spielplatz statt auf den „Gapka“ gehen.

Tja, nun bin ich plötzlich auch einer dieser Väter, die über das Wachsen des Nachwuchses jammern. Aber das gehört wohl zum Elternsein dazu – und das ist irgendwie auch großartig.

Ich bin Max Hunger und habe ein Kind, anderthalb Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Sprachentwicklung: Zum bundesweiten Vorlesetag am 15. November hat Kira Brahm, eine erfahrene Logopädin mit eigener Praxis in Barleben (Börde), mit uns über die Bedeutung des Vorlesens gesprochen und wie Eltern durch gemeinsames Lesen die Zukunft ihrer Kinder prägen.

Bankkonto: Auch für Kinder und Jugendliche ist Kartenzahlung praktisch. Es gibt Girokonten speziell für Minderjährige. Eltern sollten die Angebote nicht scheuen.

Leistungsdruck: Vor allem ältere Schülerinnen fühlen sich einer WHO-Studie zufolge stärker unter Druck gesetzt und weniger von der Familie unterstützt als vor ein paar Jahren - vor allem Mädchen. Die WHO Europa hofft auf einen Weckruf.

Musikerin Vanessa Donelly hat gelernt, ihren Alltag rund um Noten und Kind in Einklang zu bringen. (Foto: Oliver Betke)

Kind und Karriere: Zwei freiberufliche Komponistinnen erzählen von ihren Erfahrungen als im Berufsleben stehende Mamas – in Halle und sogar im Bundestag.

Trennung: Geht eine Beziehung auseinander, muss auch geklärt werden, wer das gemeinsame Haustier bekommt. Abwechselnd betreuen geht, wenn sich ein Paar darüber gütlich einig wird. Gerichtlich durchsetzen lässt sich das allerdings nicht.

Scheinväter: Der Verdacht, nicht der leibliche Vater des Kindes zu sein, kann schwer wiegen. Soll man die Vaterschaft anfechten? Was ist mit Unterhaltszahlungen? Das ist zu beachten.

Finanzielle Kürzungen: Die freien Schulen in Sachsen-Anhalt blicken wegen eines geplanten Gesetzes unsicher in die Zukunft. Bei einem Austausch zwischen Verbänden und Elternvertretungen wurden die möglichen Folgen des Gesetzes besprochen. Klar ist: Die Zeit drängt.

Lehrerberuf: Seiteneinsteiger sind ein fester Bestandteil an sächsischen Schulen. In diesem Jahr wurden mehr eingestellt als in den Vorjahren.

In der Freien Grundschule Plötzkau arbeiten die Kinder im Unterricht regelmäßig mit Tablets. (Foto: Grunschule Plötzkau)

Auszeichnung für Schule in Plötzkau: Im Unterricht gehört das Tablet neben Büchern und Heften zum Alltag. Dafür und für die Ausrichtung auf Naturwissenschaften ist die Freie Grundschule in Plötzkau im Salzlandkreis ausgezeichnet worden.

Neues Kitaportal der Stadt Halle: Im Portal werden alle in der Stadt bekannten Angebote zur Kinderbetreuung gebündelt – entweder über die Internetseite der Stadt oder direkt hier. Dazu gehören sowohl die Angebote des städtischen Eigenbetriebes als auch die der freien Träger und der Kindertagespflege-Personen. Bedarfswünsche zu Kinderkrippen, Kindertagespflegen, Kindergärten und Horten werden ebenfalls auf der neuen Website bearbeitet.

Tierpark Hexentanzplatz in Thale: Für das aktuelle Bauprojekt des Fördervereins Tierpark Hexentanzplatz im Harz hat sich ein Hauptsponsor gefunden. Auch für die teils berühmten Stachelschweine und eine weitere Tierart gibt es neue Anlagen.

Ärztemangel in Merseburg: Seit Oktober arbeitet Kinderärztin Ulrike Köhler in den neuen Praxisräumen des Medizinischen Versorgungszentrums in Merseburg im Saalekreis. Die Stadt kämpft um eine weitere neue Kinderärztin. Die Versorgungslücke ist immens.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Emil (5) macht sich so seine Gedanken zur Lebensrettung:

"Die Polizei hat auch Hubschrauber. Falls mal im Himmel etwas passiert." Emil (5)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Es ist mal wieder Märchenzeit! In ganz Sachsen-Anhalt zeigen deshalb viele Theaterhäuser fabelhafte Geschichten für Groß und Klein auf der Bühne. Was sonst noch so los ist – in Magdeburg, Halle und rundherum – erfahren Sie hier:

Szene aus „Des Kaisers neue Kleider“ am Theater in Eisleben (Foto: Ronja Jenko)

Märchenzeit: Auf vielen Bühnen des Landes ist es Tradition, das Publikum in der Vorweihnachtszeit mit Märchen zu verzaubern. Von Magdeburg bis Naumburg: Die Redaktion stellt sieben Produktionen vor.

Wandern: Abseits vom Alltag Kraft tanken – dafür bietet Sachsen-Anhalt vielerorts Möglichkeiten. Die Redaktion stellt sieben besondere Wege für Familien vor.

Sandmännchen in Bernburg: Am 22. November startet eine besondere Ausstellung im Schlossmuseum Bernburg. Das Sandmännchen wird 65 Jahre alt.

Winterzauber im Wilden Westen: In der Westernstadt Pullman City im Harz beginnt an diesem Freitag die Wintersaison. Wie im Vorjahr eröffnet dann die Schlittschuhbahn auf der Main Street, die Gebäude werden weihnachtlich beleuchtet. Darüber hinaus gibt es verschiedene Workshops, etwa Linedance für Anfänger. Zum Eröffnungswochenende steht zudem das „Family Special“ an.

Den Elefant Simon, der im Februar geboren wurde, können Tierliebhaber im Bergzoo in Halle erleben. Zurzeit dürfen Besucher den Eintrittspreis selbst bestimmen. Foto: Steffen Schellhorn

Bergzoo in Halle: Einen Monat lang dürfen Gäste selbst entscheiden, wie viel Eintritt sie zahlen. Was der Zoo mit der Aktion erreichen will.

Harz-Sonderzug zur Weihnachtszeit: Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

Vorweihnachtliche Premiere in Bernburg: Rodelbahn, Märchenzelt und Kino: Das erwartet die jungen Besucher bei der Premiere am ersten Adventswochenende auf dem Stiftungsgelände in Bernburg.

Vorlesetag in den LutherMuseen

Zum bundesweiten Vorlesetag unter dem Motto „Vorlesen schafft Zukunft“ laden die LutherMuseen an diesem Freitag in ihre Häuser in Wittenberg und Eisleben ein:



In Wittenberg treffen sich lesebegeisterte Kinder ab 6 Jahren

um 18 Uhr am Denkmal der Katharina von Bora auf dem Lutherhof (Collegienstraße 54). Sie lauschen Geschichten des Mittelalters und tauchen in den Alltag zu Luthers Zeiten ein. Die Teilnahme an der

45-minütigen Veranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung ist per

E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0 34 91/42 03 137 möglich.



Datum: 15. November 2024, 6+, 18-18.45 Uhr, Lutherhof Wittenberg

In Eisleben lädt die Autorin Margret Richter um 10 Uhr mit ihrer Geschichte „Des Hähnchens wollene Hosen“ ins Museum „Luthers Sterbehaus“ ein (Andreaskirchplatz 7). Die Kindergarten- und Grundschulkinder erwartet eine spannende Mitmachgeschichte. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter

0 34 75/71 47 823 möglich.



Datum: 15. November 2024, 10 Uhr, Luthers Sterbehaus

Der Kinderchor des Harztheaters singt am 15. November 2024 ein vorweihnachtliches Programm in Halberstadt. (Foto: Julija Domaševa)

Kinderchor lädt zum Adventssingen

ins Harztheater nach Halberstadt

In der beliebten Sonderprogrammreihe des Harztheaters, den „Rampenlichtern“, gibt es immer wieder Überraschungen. Eine ganz besondere wird an diesem Freitag in der Kammerbühne in Halberstadt zu erleben sein. Denn der Kinderchor des Harztheaters wird sich zum ersten Mal ganz alleine, ohne Unterstützung singender Erwachsener dem Publikum vorstellen. Chorleiterin Julija Domaševa hat ein vorweihnachtliches Programm zusammengestellt.



Datum: 15. November 2024, 19.30 Uhr, Kammerbühne Halberstadt, Harztheater

Halloren-Party in der Schoko-Fabrik

220 Jahre Halloren: Die Halloren Erlebniswelt lädt an diesem Samstag zum Feiern ein: Ab 11 Uhr startet ein großes Familienfest mit vielen Mitmachaktionen. Übrigens, die Halloren Erlebniswelt haben wir auch schon getestet. Hier geht's zu den fünf Highlights für Kinder (mit Video).



Datum: 16. November 2024, 11-18 Uhr, Halloren Erlebniswelt

In der originellen Oper "Das schlaue Füchslein" dreht es sich um Natur und Zivilisation, Tier- und Menschenwelt. (Foto: Gianmarco Bresadola)

"Das schlaue Füchslein" an der Oper Magdeburg

In Leoš Janáčeks Oper "Das schlaue Füchslein" geht es um eine Füchsin, die in Gefangenschaft beim Förster aufwächst, in die Freiheit entkommt, eine Familie gründet und am Schluss vom Wilderer erschossen wird. In diesem Schicksal spiegelt sich das menschliche Unverständnis gegenüber der ungezähmten Natur und die Sehnsucht der Männer nach einer ungebundenen jungen Frau namens Terynka.



Datum: 16. November 2024, 14+, 19.30-21.30 Uhr, Opernhaus Bühne

1. Familienkonzert der Staatskapelle Halle

mit bekannter Filmmusik

Das Motto des ersten Familienkonzerts der Staatskapelle Halle an diesem Sonntag lautet "Unter Wasser". Musikvermittlerin Emma Würzebesser erzählt anhand der Musik des Orchesters eine fantasievolle Geschichte und fragt sich gemeinsam mit kleinen und großen Zuhörern: Wie lebt es sich wohl als Qualle in der bunten Unterwasserwelt? Können Korallen eigentlich Musik machen?



Auf dem Programm stehen unter anderem die Filmmusik aus "Arielle, die Meerjungfrau" und "Fluch der Karibik".



Datum: 17. November 2024, 11 Uhr, Volkspark

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

Ab diesen Freitag sind in der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Warum dabei die beliebte Fernsehschau „Bares für Rares" und der Besuch beim „Eiffel-Waldi" vorkommt, wird als kleine Episode in der Ausstellung zur Eröffnung am Freitag, ab 13.30 Uhr von der Ausstellerin selbst erzählt. Zu sehen ist die Sonderschau bis zum

30. März 2025.



Datum: 16. November 2024 (bis 30. März 2025), Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Lichterpark noch bis zum Sonntag

im Elbauenpark Magdeburg

Der Elbauenpark ist zwar bereits in die Wintersaison gestartet. Trotzdem ist dort einiges los. So funkelt und glitzert noch bis zu diesem Sonntag (17. November 2024) der magische Lichterpark „Lumagica“. Täglich ab 16 Uhr öffnet er auf dem Kleinen Cracauer Anger für alle Gäste, die sich von leuchtenden Fabelwesen verzaubern lassen wollen.



Darüber hinaus steht der Elbauenpark bei freiem Eintritt täglich von 10 bis 16 Uhr für kleine und große Gäste offen und hat einiges zu bieten: vom entspannten Spaziergang oder einer Joggingrunde durch die Natur über Action auf den Spielplätzen wie dem Natur- oder dem Wasserspielplatz bis hin zum Damwildgehege.



Gerade an nasskalten Tagen ist auch das tropische Schmetterlingshaus mit bunten Faltern, exotischen Pflanzen und Tieren ein beliebtes und lohnendes Ausflugsziel. Geöffnet hat das Schmetterlingshaus täglich von 10 bis 16.30 Uhr,

letzter Einlass 16 Uhr. Der Eintritt kostet vor Ort 2 Euro.

Fabelhafte Märchenoper in Bernburg

Das Harztheater gastiert an diesem Sonntag mit der Lyrischen Märchenoper „Rusalka“ von Antonin Dvorák im Bernburger Theater. Wer Hans Christian Andersens „Kleine Meerjungfrau“ oder Disney’s „Arielle“ kennt, ist bestens vertraut mit der zeitlos berührenden Geschichte von der Nixe, die sich in einen Menschen verliebt und dafür Gestalt und Wesen aufgeben muss. Doch keine andere Deutungsversion erzählt in einer derart mystischen und geisterhaften Schönheit von nächtlichen Fabelwelten.



Datum: 17. November 2024, 16 Uhr, Theater Bernburg

Im Bienenstück „Rettet Mortimer!“ wird auf kindgerechte Weise vom Urania-Theater aus Chemnitz anhand einer kleinen Detektivgeschichte erklärt, welche Rolle die Honigsammlerinnen im Ökosystem haben und wie der Mensch dieses beeinflusst. Foto: Veranstalter

Umwelt-Puppentheater "Rettet Mortimer!"

in Köthen

Im Veranstaltungszentrum Köthen können die Besucher an diesem Sonntag das Wissenschafts-Puppentheater „Rettet Mortimer!“ erleben. Mortimer ist ein stattlicher Apfelbaum und steht wie jedes Jahr in üppiger Blüte. Bauer Ackerfurche ist allerdings von einer reichen Ernte nicht überzeugt. Er will den Baum fällen. Ob es den Kindern gemeinsam mit den Wiesenbewohnern gelingt, Mortimer zu retten? Die Aufführung des Puppentheaters findet im Rahmen des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Leben und leben lassen? Über die Artenvielfalt“ in den Museen im Schloss Köthen statt.



Datum: 17. November 2024, 4+, 16 Uhr, Veranstaltungszentrum Köthen

Weihnachtsmärchen "Die Hallenser Stadtmusikanten" in Halle

Zum diesjährigen Weihnachtsmärchen treffen im nt-Hof Tiere zusammen, die auf den ersten Blick aus der Reihe fallen: Eine Katze, die lieber singt, als Mäuse zu fangen. Ein Hund mit ADHS. Ein Hahn, der bunter ist als viele andere. Ein melancholischer Esel. Und mittendrin Hilma, das unerschütterlich optimistische Eichhörnchen. Als Hilma beklaut wird, machen sie sich gemeinsam auf in ein Abenteuer und stellen sich den kriminellen Hasengeschwistern Bunny und Kleid entgegen.



Mit Witz und Warmherzigkeit erzählt Hausregisseurin Katharina Brankatschk in "Die Hallenser Stadtmusikanten" vom Gefühl, nicht so recht in unsere leistungsorientierte Gesellschaft zu passen und von der Kraft, die durch Gemeinschaft entstehen kann. Die Premiere am 22. November 2024 ist laut Website bereits ausverkauft.



Weitere Termine: u.a. 23./24. November sowie 27./28. November, jeweils 17.30 Uhr, 6+, nt-Hof

Und hier gibt's was zu gewinnen: die einfühlsame Lektüre "Das Gefühl von Armut":

Wie fühlt es sich an, arm zu sein? Es geht um Herzrasen an der Supermarktkasse, Schuldgefühle bei Spontankäufen, Mobbing und ein geringes Selbstwertgefühl. Celsy Dehnert zeigt in ihrem Buch aus eigener Erfahrung, was Armut mit Menschen macht und was das mit der Klassengesellschaft zu tun hat.



Die Autorin gibt in ihrem Buch "Das Gefühl von Armut" eine Antwort darauf, was getan werden sollte, damit alle eine Chance bekommen.

Übrigens: Welche Sorgen und Ängste die 34-jährige Autorin und Zweifach-Mutter heute noch umtreiben, hat sie der MZ im Gespräch verraten.

"Das Gefühl von Armut: Über knappe Kohle, geringen Selbstwert und einen Sozialstaat, der uns im Stich lässt": Celsy Dehnert,

EMF Verlag, 240 Seiten, 16 Euro, ISBN: 978-3-7459-2343-8

